Ogrzewasz dom gazem? Czeka cię nowa opłata, ale są też dobre wieści

Choć temat likwidacji pieców gazowych budzi emocje, w najbliższych latach nie ma mowy o ich zakazie. Wręcz przeciwnie – nowa opłata za emisję dwutlenku węgla, która obejmie również gospodarstwa domowe, może uczynić ogrzewanie gazowe bardziej opłacalnym niż inne formy ogrzewania.

Nowa opłata

Planowana opłata dotyczyć będzie wszystkich źródeł ciepła, od węgla po gaz. Jednak dla użytkowników pieców gazowych będzie ona relatywnie najniższa. To właśnie gaz – w tym szczególnie gaz płynny LPG – może okazać się atrakcyjną alternatywą, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do tradycyjnej sieci gazowej.

Według badania Ekobarometr 2024, aż 41% Polaków miało styczność z gazem płynnym LPG. Wśród mieszkańców wsi ten odsetek wynosi aż 49%. Najczęściej gaz był używany jako autogaz (48%) lub do gotowania (52%). Na terenach o słabej infrastrukturze energetycznej LPG może być kluczowym źródłem ciepła. Szczególnie że 60% domów wiejskich powstało przed 1989 r., co ogranicza możliwość wdrażania nowoczesnych rozwiązań grzewczych bez kosztownej modernizacji.

Nowa opłata za emisję CO₂ ma obowiązywać od 2027 roku. Najwyższe koszty poniosą użytkownicy starych pieców węglowych – to one odpowiadają za największy poziom zanieczyszczeń. Gaz, zarówno ziemny, jak i płynny, jest znacznie mniej emisyjny, a do tego nie generuje pyłów zawieszonych, które są jedną z głównych przyczyn smogu.

Z danych Centralnej Ewidencji Budynków wynika, że w Polsce użytkowanych jest ponad 17 mln źródeł ciepła, z czego 2 mln to tzw. „kopciuchy”. To właśnie ich właściciele staną przed koniecznością wymiany ogrzewania, co może stanowić szansę dla LPG.

Ogrzewanie gazem

Montaż instalacji LPG jest szybki i wygodny – trwa zazwyczaj do dwóch miesięcy. System ten działa niemal bezobsługowo: użytkownik musi jedynie raz lub dwa razy w roku zatankować zbiornik. Dodatkowo można uzyskać dofinansowanie do 25 tys. zł w ramach programu „Czyste Powietrze”, pod warunkiem wyboru urządzenia z listy ZUM.

LPG jako paliwo nie tylko nie emituje pyłów, ale także w przyszłości ma być produkowany w większym stopniu z przetwarzania odpadów rolnych i komunalnych. W opinii 61% użytkowników gazu płynnego LPG, jest to dobre rozwiązanie dla obszarów pozbawionych dostępu do sieci gazowej. A 52% badanych uważa, że Unia Europejska powinna zadbać o szeroką dostępność LPG w najbliższych latach.

Co ważne, wszelkimi formalnościami związanymi z instalacją zajmuje się dostawca. Właściciel domu zyskuje więc nie tylko nowoczesne źródło ciepła, ale też czyste powietrze i spokój na lata.

