Nowy zastrzyk gotówki dla emerytów. Świadczenie bez podatku i limitu

Od marca 2025 roku osoby uprawnione mogą otrzymywać dodatek do prądu w wysokości 312,71 zł miesięcznie. Ryczałt energetyczny to świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, którzy posiadają status kombatanta, byli ofiarami represji lub są bliskimi zmarłych uprawnionych. Świadczenie to jest niezależne od dochodu i nie podlega opodatkowaniu.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny przysługuje osobom, które spełniają ustawowe warunki. O wsparcie mogą ubiegać się kombatanci, osoby represjonowane, żołnierze przymusowo zatrudniani oraz ich wdowy lub wdowcy – pod warunkiem pobierania emerytury lub renty. Pomoc ta służy częściowemu pokryciu kosztów zużycia energii elektrycznej.

Wysokość świadczenia ustalana jest co roku i ogłaszana w Monitorze Polskim. Aktualna kwota – 312,71 zł miesięcznie – obowiązuje od 1 marca 2025 r. Świadczenie jest wypłacane automatycznie z emeryturą lub rentą, jednak aby je otrzymać, należy wcześniej złożyć stosowny wniosek oraz odpowiednie dokumenty.

Wymagane dokumenty

Wśród wymaganych dokumentów znajdują się: formularz ZUS-ERK, decyzja potwierdzająca uprawnienia kombatanckie lub represyjne, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w przypadku byłych żołnierzy zatrudnionych przymusowo, a także dokumenty poświadczające status wdowy lub wdowca po osobie uprawnionej.

Wniosek można złożyć w każdej chwili – nie ma ograniczeń czasowych. Ryczałt nie jest naliczany wstecz, dlatego warto złożyć wniosek jak najszybciej po uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń.

Dodatek nie zależy od sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o pomoc – brak jest kryterium dochodowego. To oznacza, że świadczenie w pełnej wysokości otrzyma każdy, kto spełnia ustawowe warunki, bez względu na wysokość emerytury czy renty. Co więcej, ryczałt nie jest wliczany do dochodu i nie trzeba go rozliczać w zeznaniu podatkowym.

Podstawą przyznania świadczenia jest ustawa z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i powojennych. Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt. 3, ryczałt przysługuje zarówno bezpośrednim beneficjentom, jak i członkom ich rodzin, w tym małżonkom po ich śmierci, o ile spełniają kryteria uprawniające do jego wypłaty.

