Pierwszy odcinek M3 ujawniony. Zobacz, gdzie powstaną stacje

Budowa warszawskiego metra rozpoczęła się 30 lat temu. Wówczas dostępnych było jedynie 11 kilometrów torów i tyle samo stacji. Obecnie stolica dysponuje 39 stacjami i niemal 40-kilometrową siecią. W kolejnych latach przybędą trzy stacje na linii M2, ale to linia M3 jest obecnie najbliżej rozpoczęcia realizacji. Jej pierwszy etap jest już szczegółowo zaplanowany, a budowa ma rozpocząć się w ciągu kilku lat.

Przebieg pierwszego odcinka linii M3

Pierwszy fragment nowej linii M3 połączy Pragę Południe z centrum Warszawy. Trasa o długości około 8 kilometrów połączy istniejącą stację Stadion Narodowy z osiedlem Gocław. To duże osiedle mieszkaniowe obejmuje m.in. Iskrę, Jantar, Orlik, Wilgę, Kępę Gocławską i Przyczółek Grochowski. Nowa linia znacząco poprawi komunikację z takimi punktami przesiadkowymi jak Dworzec Wschodni czy Stadion Narodowy. W przyszłości linia M3 ma zostać przedłużona na lewy brzeg Wisły, aż do dzielnicy Mokotów.

Na trasie powstanie również zaplecze serwisowe dla pociągów – Stacja Techniczno-Postojowa na Koziej Górce.

Nowe stacje linii M3

W ramach pierwszego etapu budowy powstanie 7 stacji. Jedna z nich – Stadion Narodowy – jest już gotowa, zbudowana wcześniej jako przesiadkowa z linią M2. Pozostałe sześć zostanie zbudowane od podstaw:

Dworzec Wschodni – zapewni łatwą przesiadkę na pociągi regionalne i dalekobieżne.

– zapewni łatwą przesiadkę na pociągi regionalne i dalekobieżne. Mińska – znajdzie się w pobliżu stadionu "Orła" oraz osiedli i szkół.

– znajdzie się w pobliżu stadionu "Orła" oraz osiedli i szkół. Rondo Wiatraczna – ważny węzeł przesiadkowy Grochowa.

– ważny węzeł przesiadkowy Grochowa. Ostrobramska – zaplanowana przy skrzyżowaniu z al. Fieldorfa „Nila”.

– zaplanowana przy skrzyżowaniu z al. Fieldorfa „Nila”. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – położona w centralnym punkcie Gocławia.

– położona w centralnym punkcie Gocławia. Gocław – końcowa stacja pierwszego odcinka, u zbiegu ulic Bora-Komorowskiego i Fieldorfa.

Ambitne plany na przyszłość

Pierwszy odcinek M3 to dopiero początek. Metro ma zostać przedłużone pod Wisłą do Mokotowa, a na trasie znajdzie się m.in. połączenie z linią M1. Docelowo stolica ma posiadać pięć linii metra, a 17 z 18 dzielnic Warszawy ma być połączonych podziemną koleją. Do stacji będzie można dojść w maksymalnie 15 minut.

Dokumentacja projektowa powstaje w wyniku przetargu rozstrzygniętego w 2024 roku. Konsorcjum ILF Consulting Engineers i Metroprojekt ma na to 36 miesięcy, czyli do 2027 roku. Po zakończeniu przygotowań możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawcę. Budowa ruszy najwcześniej w 2028 roku, a zakończenie pierwszego etapu przewidziane jest na 2032 rok.

Czytaj też:

Nowy rządowy program mieszkaniowy. Kto otrzyma dopłaty?Czytaj też:

30 lat metra w Warszawie. Do budowy szykuje się inna duże miasto