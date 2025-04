Polacy przestali narzekać? Te dane wskazują jasno

Kampania "We Did It In Poland" pokazuje, że jako naród mamy powody do dumy – od innowacji technologicznych po obecność na światowych rynkach.

Rośnie przekonanie o rozwojowym potencjale Polski

Z wiekiem rośnie przekonanie, że Polska ma realny potencjał rozwojowy. Aż 84 proc. osób z pokolenia baby boomers (powyżej 60. roku życia) wierzy w możliwości kraju. Wśród generacji X (44–59 lat) ten odsetek wynosi 75 proc., a wśród młodszych – pokoleń Y i Z – spada do 66 proc. Najmłodsi częściej uważają, że Polska pozostaje w tyle za innymi państwami Europy.

Cechy narodowe Polaków. Energia i ambicja kontra narzekanie

Mimo powszechnego przekonania o skłonności Polaków do narzekania (36 proc.), aż 29 proc. respondentów dostrzega w rodakach energię do działania, 27 proc. – umiejętność osiągania celów, a 26 proc. – duże ambicje. Co czwarty ankietowany uważa, że Polacy mają nietuzinkowe pomysły i są obecni na rynkach międzynarodowych.

Duma z Polski. Dziedzictwo ważniejsze niż współczesny rozwój

Tylko 4 proc. badanych jest dumnych z obecnego poziomu rozwoju kraju. Najczęściej źródłem dumy jest poczucie tożsamości narodowej (25 proc.) oraz dziedzictwo historyczne (22 proc.). Aż 56 proc. Polaków deklaruje ogólną dumę z bycia Polakiem, wskazując na piękno kraju, solidarność, bezpieczeństwo czy bogactwo kulturowe.

Innowacje z Polski zmieniają świat

Polska ma swój udział w tworzeniu przełomowych technologii. Przykładem jest firma ICEYE, która dzięki satelitom radarowym monitoruje Ziemię w czasie rzeczywistym, wspierając m.in. działania kryzysowe. CEO firmy, Rafał Modrzewski, podkreśla, jak ważne jest promowanie rodzimych osiągnięć, by inspirować przyszłe pokolenia.

– Polacy mają swój udział w tworzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań oraz pionierskich technologii, które realnie zmieniają świat. Dlatego powinniśmy doceniać nasze osiągnięcia i mówić o nich z dumą. W ten sposób możemy zmotywować przyszłe pokolenia, inspirując je do wiary we własny potencjał i sukces – powiedział Modrzewski.

Wystawa "We Did It In Poland" – innowacje na Stadionie Narodowym

Od 4 kwietnia w centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie można oglądać interaktywną wystawę kampanii "We Did It In Poland", prezentującą polskie wynalazki i sukcesy. Wystawa przyciągnie 9 tys. gości do połowy maja i wcześniej była prezentowana w Brukseli.

