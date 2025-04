Tysiące Polaków mają tę monetę w portfelu. Może być warta fortunę

Dwuzłotówka z 1994 roku, choć wygląda zupełnie zwyczajnie, potrafi osiągać ceny rzędu 300-400 zł na aukcjach internetowych. Dowiedz się, dlaczego ta konkretna moneta zyskała taką wartość i co wpływa na jej cenę.

Dlaczego dwuzłotówka z 1994 roku jest tak cenna?

Wartość pieniędzy nie zawsze pokrywa się z ich nominałem. Szczególnie w przypadku monet kolekcjonerskich, gdzie kluczową rolę odgrywa rzadkość danego egzemplarza. Dwuzłotówka z 1994 roku jest jednym z takich przypadków. Została wybita w liczbie zaledwie 79 644 sztuk, co czyni ją niezwykle trudno dostępną i pożądaną wśród kolekcjonerów numizmatyki.

Pierwszy rocznik po denominacji

Ta konkretna moneta została wyemitowana jeszcze przed oficjalną denominacją, która nastąpiła w 1995 roku. Mimo że formalnie weszła do obiegu po reformie walutowej, nosi datę 1994, co zwiększa jej atrakcyjność. Był to pierwszy rok emisji nowego wzoru dwuzłotówki, co czyni ją swoistym "pierwszym wydaniem" dla kolekcjonerów. Dlatego jest przez nich poszukiwana.

Czytaj też:

Te ceny zwalają z nóg! Sprawdź, ile dziś kosztuje kawałek ziemi pod dom

Stan zachowania ma ogromne znaczenie

Cena monety zależy nie tylko od jej rzadkości, ale także od stanu zachowania. Egzemplarze w idealnym stanie, bez zadrapań czy śladów zużycia, mogą być warte znacznie więcej niż te zniszczone czy przetarte. Dla kolekcjonerów liczy się każdy detal, dlatego warto zwracać uwagę na kondycję fizyczną monet.

Czytaj też:

Kumulacja rozbita? Znamy wyniki Lotto i Lotto Plus

Znaki szczególne i błędy mennicze podnoszą wartość

Dodatkowym atutem monet są wszelkie znaki szczególne, takie jak błędy w biciu, nietypowe oznaczenia czy przesunięcia grafiki. Takie cechy czynisz monetę unikatową, a tym samym znacznie bardziej pożądaną.

Parametry techniczne monety 2 zł z 1994 roku

Waga: 5,21 g

Średnica: 21,5 mm

Materiał: mosiądz manganowy

Nakład: 79 644 sztuki

Czytaj też:

Mieszkają w turystycznym raju. Masowo emigrują do Polski