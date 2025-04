Te ceny zwalają z nóg! Sprawdź, ile dziś kosztuje kawałek ziemi pod dom

Eksperci Extradom.pl przeanalizowali oferty działek w siedmiu największych aglomeracjach, ujawniając duże różnice cen między centrami miast a strefami podmiejskimi. Czy zakup ziemi nadal się opłaca?

Rynek gruntów budowlanych wciąż w górę

Ceny działek w pobliżu największych polskich miast wciąż rosną, a ich dynamika nierzadko przewyższa inflację. Główne czynniki napędzające wzrost to ograniczona podaż atrakcyjnych terenów oraz niezmienne zainteresowanie inwestorów prywatnych i deweloperów.

Warszawa nie najdroższa, ale z ograniczoną ofertą

Mimo że Warszawa uchodzi za lidera pod względem cen nieruchomości, działki w jej okolicach kosztują średnio 245 zł za m². W zestawieniu Extradom.pl uwzględniono 78 ofert o przeciętnej powierzchni 870 m². Co ciekawe, żadna z nich nie znajdowała się w granicach miasta.

Kraków, Wrocław i Łódź na podobnym poziomie

W Krakowie średnia cena gruntu to 222 zł/m² przy powierzchni około 912 m². Wrocław prezentuje się podobnie – 236 zł/m² za działkę o powierzchni 913 m². Łódź z kolei oferuje grunty po 219 zł/m², choć w tym przypadku pojawiły się też droższe oferty miejskie (do 584 zł/m²).

Poznań z najwyższą ceną za metr poza Warszawą

W aglomeracji poznańskiej analizie poddano 130 ofert – średnia cena to 275 zł/m², a przeciętna powierzchnia to 797 m². W granicach miasta ceny dochodzą do 664 zł/m².

Gdynia i Gdańsk na czele pod względem wartości działki

Zestawienie zamykają Gdynia i Gdańsk z 352 ofertami. Średnia cena za metr kwadratowy wynosi odpowiednio 230 zł i 238 zł, a największe parcele notowano w Gdyni – aż 967 m², co przekłada się na średnią wartość działki rzędu 225 200 zł.

Czy warto kupić działkę w 2025 roku?

Eksperci radzą zwracać uwagę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dostęp do mediów i potencjał rozwojowy okolicy. Według Wojciecha Rynkowskiego z Extradom.pl, zakup działki w obrzeżach dużych miast nadal jest opłacalny – możliwe jest np. wybudowanie domu za ok. 668 tys. zł, co dorównuje cenie mieszkania w centrum.

