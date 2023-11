Czy 1 listopada sklepy są otwarte?

1 listopada to dzień Wszystkich Świętych, święto ustawowo wolne od pracy. Tego dnia nieczynne są także uczelnie wyższe, szkoły i przedszkola. Czy 1 listopada zrobimy zakupy?

Czy sklepy są otwarte 1 listopada?

1 listopada we Wszystkich Świętych obowiązuje Ustawa o częściowym ograniczeniu handlu. Co to oznacza? Tego dnia nieczynne są galerie handlowe, centra, markety i dyskonty. Klientów nie przyjmą nie tylko sklepy spożywcze czy drogerie, ale też sieci odzieżowe, a także lokale usługowo-handlowe. Wszystkie duże centra handlowe są zamknięte od rana do wieczora.

Gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?

Ustawa przewiduje, że czynne mogą być niektóre punkty. Jeśli 1 listopada będziemy musieli zrobić zakupy, możemy udać się do:

prywatnych sklepików

prywatnych kiosków

na stacje benzynowe

do sklepów zlokalizowanych przy dworcach lub lotniskach

do niektórych aptek

Czynne będą także stoiska przycmentarne i kwiaciarnie.

Czy 1 listopada czynne są restauracje?

Co ciekawe, Ustawa o ograniczeniu handlu dotyczy głównie sklepów. 1 listopada możemy udać się do kawiarni lub restauracji, ale tylko tych wolnostojących, a nie tych, które znajdują się w centrach handlowych.

O tym, czy 1 listopada restauracja przyjmuje klientów, decyduje właściciel. Z tego powodu warto najpierw dowiedzieć się, czy miejsce, które nas interesuje, jest otwarte.

