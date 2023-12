Formularz odstąpienia. Większość Polaków więcej niż raz oddało zakupy przez internet

Prawie 60 proc. Polaków kupujących online zdarzyło się zwrócić produkt zamówiony w internecie więcej niż raz. Najczęściej wskazywały tak osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat oraz zarabiające od 5 tys. do 6,9 tys. zł netto lub 7 tys. zł na rękę i więcej (we wszystkich trzech przypadkach po 50 proc.) – wynika z badania „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023”, które przygotowane zostało na zlecenie Santander Consumer Banku.

Można zwrócić produkt zakupiony przez internet

Z kolei 12 proc. Polaków kupujących online zwróciło produkt zakupiony przez internet tylko jeden raz.

– Co może niektórych zaskoczyć, wielu Polaków kupujących online nie miało jeszcze sytuacji, w której zdecydowało się na zwrot produktu zamówionego w sklepie internetowym. Odpowiedziało w ten sposób 23 proc. respondentów – komentuje Ewelina Krzynowy-Gaweł, dyrektor ds. Sprzedaży Internetowej z Santander Consumer Banku.

W tej grupie znajdują się przede wszystkim seniorzy oraz mężczyźni z wykształceniem podstawowym.

Dlaczego zwracamy zakupy zrobione online?

Najczęstszą przyczyną odesłania towaru jest jego niewłaściwy rozmiar lub wymiary (64 proc.). Co czwarty respondent z tej grupy wymieniał niezadowalającą jakość zamówionej rzeczy (28 proc.). Podobny odsetek wskazał uszkodzenie produktu (27 proc.).

Odpowiednio 21 i 18 proc. ankietowanych z tej grupy zwróciło produkt zakupiony online, ponieważ jego wygląd odbiegał od tego, co można było zobaczyć na stronie internetowej sklepu lub był niezgodny z opisem. Poza tym respondenci zapytani o powód odesłania towaru wskazywali, że jego działanie odbiegało od oczekiwanego (15 proc.) lub że zakup był nieprzemyślany (11 proc.).

Jak zwrócić produkt kupiony przez internet?

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia odebrania zamówienia. Nie musi przy tym podawać powodu odstąpienia. Może to być decyzja oparta na całkowicie subiektywnych przesłankach: nie spodobał mu się kolor, uznał, że jednak nie potrzebuje tej rzeczy…

Konsument musi złożyć odpowiednie oświadczenie, by zwrócić niechciany towar. Najczęściej sprzedawcy mają przygotowany gotowy formularz, który często dołączany jest do zakupów lub wysyłany elektronicznie. W tym drugim przypadku sprzedający powinien potwierdzić otrzymanie oświadczenia od kupującego.

To wygodne uprawnienie, bo daje możliwość zastanowienia się nad zatrzymaniem zakupu już po zapłaceniu za niego. Do tej wygody łatwo się przyzwyczaić i zapomnieć, że dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych na odległość (mailowo, w sklepie internetowym, sprzedaży z katalogu wysyłkowego). W sklepach stacjonarnych ten przywilej nie obowiązuje, więc nie można domagać się od sklepu przyjęcia spodni, książki czy sprzętu, który jednak przestał się kupującemu podobać. Inna sprawa, że chcąc zachęcić klientów do zakupów, coraz więcej sklepów – przede wszystkim sieci handlowych – wprowadziło prawo do swobodnego odstąpienia od zakupu pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonego produktu. To jednak wyłącznie kwestia dobrej woli sklepu, więc jeśli nie jesteśmy pewni, czy chcemy dokonywać zakupu – i pragniemy dać sobie czas do namysłu – należy zapytać sprzedawcę lub sprawdzić na stronie internetowej, czy zwroty są akceptowane.

