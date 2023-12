Takie szczęście klienci mają rzadko. Za 15 zł kupiła wazon wart fortunę

Do sytuacji doszło na terenie Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam na niewinne zakupy wybrała się Jessica Vincent, którą dziś uznać można za niezwykłą szczęściarę. Wrażliwa na piękno kobieta, zwróciła uwagę na wazon, który kosztował niespełna 4 dolary – około 15 zł. Był to cenny i historyczny okaz.

Kupiła wazon na grosze. Okazał się wiele wart

Wartościowy wazon znalazł się na półce zwykłego sklepu ze starociami. Codziennie przychodzi tam dziesiątki osób, które za grosze kupić mogą używane perełki. Okazuje się, że niektóre z nich znaczą więcej, niż nam się wydaje. Jessica Vincent zdradziła zagranicznym mediom, że we wspomnianym miejscu zakupy robiła wiele razy, nie spodziewała się, że natknie się na prawdziwy skarb.

Wspomniany przedmiot wyglądał dość nietypowo. Wazon posiadał starannie wykonany wzór w formie spirali, był też elegancko dmuchany z półprzezroczystego czerwonego i nieprzezroczystego szkła w kolorze morskiej piany. Jak wyszło na jaw, że wart jest fortunę?

Klientka zyskała fortunę. Wazon trafił na aukcję

Po tym, gdy kobieta kupiła wazon, zaczęła mu się przyglądać bardzo dokładnie. Zauważyła widniejącą na nim literę „M”, która – jak się później okazało – oznacza, że naczynie wykonano we Włoszech z wysokiej jakości szkła Murano. Po wszystkim zrobiła zdjęcie przedmiotu i umieściła je w sieci na specjalnych grupach. Internauci pomogli zidentyfikować obiekt. Okazało się, że jest on autorstwa słynnego projektanta Carlo Scarpa i pochodzi z serii „Pennellate”.

Jessica odkryła, że takich wazonów jest dziś na świecie niewiele, przez to zrozumiała, że egzemplarz na pewno będzie cenny. Wazon został wystawiony przez nią na sprzedaż w domu aukcyjnym Wright w ramach aukcji „Ważne włoskie szkło” i wyceniony na 30 tys.-50 tys. dolarów.

Ostateczna cena sprzedaży była ponad dwukrotnie wyższa i wyniosła 107 tys. dolarów, co daje około 423 tys. zł. Kobieta wyznała, że te pieniądze były jej potrzebne o wiele bardziej niż wazon, dlatego nie wahała się, by go wystawić. W rozmowie z CCN wyznała, że nadal zamierza robić zakupy w sklepie ze starociami.

