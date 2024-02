Wielka promocja KFC. Przez kilka dni kubełek kupisz za pół ceny

KFC pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie w Louisville w Kentucky, Harland Sanders wymyślił swoją specjalną mieszankę przypraw i panierkę, która oczarowała klientów na całym świecie. Aktualnie firma wciąż się rozwija i współpracuje m.in. z drużyną futbolu amerykańskiego – Panthers Wrocław. Z tej okazji przygotowano promocję.

Promocja w KFC. Kubełek o 50 proc. taniej

Z okazji uczczenia kolejnego roku współpracy KFC z drużyną futbolową w całej Polsce obowiązuje specjalna promocja. Ważna jest do 11 lutego. Dzięki niej każdy gość restauracji za drugi kubełek zapłaci o połowę mniej. Chrupiący kurczak w takim zestawie kosztuje zwykle od 44,99 zł do nawet 79,99 zł. Wszystko zależy od wielkości i wybranego rodzaju mięsa czy ilości porcji frytek. Niektóre zestawy przeznaczone są wyłącznie dla dwóch osób, inne dla całej rodziny.

Aktualnie w KFC wybrać można m.in. Kubełek 30 Hot Wings, Kubełek 15 Hot Wings, Kubełek Best of KFC dla 2 osób, Kubełek 11 Hot WIngs/11 Strips, Kubełek Classic i Podwójny Classic. Klienci mają też okazje tworzyć swoje specjalne zestawy. Wszystkie zamawiać można zarówno stacjonarnie, jak i online.

Promocja w KFC do czasu wielkiego finału

Promocja KFC przypada na czas finału Super Bowl 2024. Do 11 lutego obchodzi się najgorętszy czas w amerykańskiej lidze National Football League. „KFC zawsze jest tam, gdzie okazja do świętowania. Wspólnie spędzony czas to jedna z kluczowych wartości naszej marki, dlatego zachęcamy do oglądania rozgrywek z przyjaciółmi i Kubełkami KFC! Finały footballu amerykańskiego to prawdziwa uczta dla osób głodnych sportowych emocji, a KFC jest idealnym uzupełnieniem takich chwil” – tłumaczyła mediom Sylwia Przybyła, KFC Marketing Manager, AmRest.

Warto wiedzieć, że promocja dotyczy wszystkich rodzajów kubełków. Najwięcej zaoszczędzimy, wybierając najdroższe zestawy. Aktualnie w sieci skorzystamy również ze specjalnych kuponów dostępnych m.in. w aplikacji. W okresie zimowym obowiązuje też oferta z rozgrzewającymi serami.

Czytaj też:

Drugi Popeyes w Polsce już działa. Mieszkańcy przybywają tłumnieCzytaj też:

Tłusty czwartek 8 lutego. Takie ceny i smaki pączków znajdziesz w znanych sklepach