Drugi Popeyes w Polsce już działa. Mieszkańcy przybywają tłumnie

Popeyes to restauracja typu fast food konkurująca z KFC, która działa w Stanach już od wielu lat. Choć do Polski dotarła dopiero w tym roku, to nie spotyka się z odrzuceniem, lecz dużym zainteresowaniem. Za nami już drugie otwarcie – tym razem w Szczecinie.

Popeyes w Szczecinie już działa

Popeyes w Szczecinie znajduje się w strefie Foodport Galerii Galaxy przy al. Wyzwolenia 18. To właśnie tam mogą przybywać lokalsi oraz turyści przebywający na miejscu. Z doniesień mediów wynika, że sieć przeżywa prawdziwe oblężenie.

Na otwarciu restauracji we Wrocławiu kolejki ustawiały się przed pasażem już dzień wcześniej – mnóstwo ludzi liczyło na darmowe kanapki i wygraną w konkursie. Szczecin nie był gorszy, bowiem już 28 lipca było bardzo podobnie.

Na klientów czekało wiele atrakcji m.in. trzy roczne vouchery na darmową kultową kanapkę Chicken Sandwich dla pierwszych gości w kolejce, 100 bezpłatnych kanapek w dniu otwarcia, lemoniady i muzyczny tramwaj.

Najpopularniejszym produktem na miejscu jest kanapka z kurczakiem – stanowi ona 40 proc. sprzedaży Popeyes, zaś cała restauracja specjalizuje się w mięsie i chrupiącej panierce. Wiele osób porównują do KFC i kłóci się o to, gdzie jest lepiej.

To czeka nas jeszcze w tym roku. Zbliża się Popeyes w Warszawie

W warszawskich Złotych Tarasach znajdujących się tuż przy dworcu Warszawa Centralna zobaczymy szyld Popeyes, który przypomina, że nowa restauracja już wkrótce zostanie otwarta. Przygotowywania idą pełną parą i kompletowane są listy przyszłych pracowników.

Popeyes w Warszawie otworzy się na jesień tego roku. Docelowo sieć planuje rozwój również w Czechach – w Pradze, Brnie i niedalekich okolicach stolicy. Jeżeli zainteresowanie kurczakami z Luizjany będzie rosło, sieć na pewno nie zaprzestanie na trzech lokalach w Polsce, tylko będzie rozszerzać działalność o inne miasta. Plany dotyczą takich miejsc jak: Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto oraz aglomeracja śląska. Czy mieliście okazję spróbować nowości?

