Wystarczy paragon z Biedronki, by dostać 800 zł. Akcja trwa do 29 lutego

Robienie darmowych zakupów w ulubionym markecie to marzenie wielu z nas. Dzięki takiej szansie sporo pieniędzy mogłoby zostać w portfelu na inne wydatki. Teraz Biedronka daje możliwość na otrzymanie vouchera o wartości 800 zł. Jak go zdobyć? Sposób jest bardzo prosty.

„Szczęśliwe paragony” w Biedronce. Akcja już trwa

Akcja „szczęśliwe paragony” w Biedronce trwa od 7 do 29 lutego. Do końca tego miesiąca mamy szansę na otrzymanie pieniędzy do wykorzystania w sklepach sieci. Wystarczy kupić dowolne produkty z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka. Specjalny voucher otrzymają tylko najlepsi, którzy rejestrowali swoje zakupy w programie lojalnościowym między 1 listopada 2023 r. a 31 stycznia 2024 r.

Wygrają wybrani klienci. Biedronka ma swoje kryteria

Biedronka kieruje się swoimi kryteriami. W akcji „szczęśliwe paragony” liczy się największa ilość dni, w których klient zrobił zakupy we wskazanym czasie. Gdyby więcej, niż 1 klient spełnił kryterium główne, pod uwagę będzie brana też najwyższa wartość zakupów. Nie będzie wliczana w nią wartość produktów jak alkohol i papierosy. To właśnie te czynniki sprawią, że konto danego klienta może być zasilone kwotą 800 zł.

Skąd dowiemy się, że Biedronka przyznała nam voucher? Informację na ten temat rozsyłane są SMS-ami. Sieć wysyła wiadomości na numer podany przy rejestracji karty lojalnościowej. Jak podaje portal dlahandlu.pl lista transakcji, do których przyznano środki, będzie opublikowana na stronie internetowej biedronka.pl. Zobaczymy tam numer i adres sklepu, w którym dokonano zakupów, datę transakcji, numer systemowy oraz numer kasy. Listy będą publikowane w kolejnym dniu roboczym po przyznaniu środków.

Na zasilenie konta Moja Biedronka może liczyć klient wybrany na podstawie powyższych kryteriów, który dokonali dowolnych zakupów w czasie każdej pół godziny począwszy od 07.02.2024 między godz. 6:00, a 22:00. Zaoferowany bon da się wykorzystać w trakcie kolejnych zakupów.

