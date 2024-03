IKEA stworzyła nową kolekcję dla zwierząt. Te produkty będą hitem

Szwedzka firma meblowa IKEA istnieje na rynku od wielu lat. Polacy cenią ją m.in. za modny design oraz przystępne ceny. W salonach porozmieszczanych po całym kraju znajdziemy szeroki wybór asortymentu z różnych działów i kolekcji. Wiele razy oferowano już specjalne artykuły dla zwierząt. Teraz pokazano całą listę tego typu nowości.

Nowa kolekcja dla zwierząt w IKEA

IKEA udowadnia, że zamierza poprawiać komfort życia nie tylko swoich klientów, ale także ich zwierząt domowych. Ci przez wielu z nas uznawani są za członków rodziny, którym należy się to, co najlepsze. To głównie dla psów i kotów skierowana jest nowa kolekcja sieci UTSÅDD. Tworząc ją, skoncentrowano się na codziennych rytuałach futrzanych przyjaciół.

Nowa kolekcja IKEA UTSÅDD zawiera m.in. takie produkty jak miseczki do jedzenia i picia, legowiska oraz zabawki. Wszystkie mają być solidne i trwałe, ale też wykonywane z bezpiecznych materiałów. Zastanawiacie się, jak wyglądają gadżety i czy są przystępne cenowo? Sprawdziliśmy.

Nowa kolekcja dla zwierząt w IKEA. Tyle kosztują produkty

Hitem nowej kolekcji jest m.in. ceramiczna miseczka występująca w kilku rozmiarach. Zapłacimy za nią od 17,99 zł do 34,99 zł. Jeśli mowa o zabawkach, tu pojawia się kilka propozycji. Jest to m.in. mata węchowa, w której da się ukryć kilka ulubionych smaczków – w cenie 99,99 zł, tunel do zabawy z pomarańczową piłką – w cenie 39,99 zł czy miękka zabawka w kolorze niebieskim w białe modne wzory za 24,99 zł.

W kolekcji UTSÅDD otrzymamy też wiele artykułów umilających odpoczynek i sen. Za nowy domek dla kota zapłacimy 69,99 zł, za domek dla kota na nóżkach 349 zł. Nieco tańsza będzie poduszka dla zwierząt w cenie 79,99 zł czy domek wyglądający jak schowek na książki, czy obrania za 29,99 zł. Miękkie psie legowisko kosztuje od 99,99 zł do 299 zł – w zależności od wybranego rozmiaru. Kolory dominujące w nowych produktach to błękit, biel, granat i szarość.

