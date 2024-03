Ruszyły „Dni Wiosennych Okazji” w Amazonie. Aż 40 zł zniżki z aplikacją

Robisz zakupy na znanych platformach sprzedażowych? Jedną z nich od lat jest Amazon, który w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Do 25 marca trwają tam tzw. Dni Wiosennych Okazji, a w ramach nich zniżkami objęto co najmniej 100 produktów. Każdy, kto korzysta z aplikacji, może liczyć na dodatkowe 40 zł zniżki.

Dni Wiosennych Okazji w Amazon. Akcja już trwa

Nowa akcja zniżkowa Amazona pozwoli zaoszczędzić m.in. na prezentach świątecznych. Jak wiadomo, w Polsce bardzo popularne jest wręczanie upominków na tzw. zajączka. Te ofiaruje się głównie dzieciom w Wielkanoc lub w lany poniedziałek. Dni Wiosennych Okazji trwają od 20 do 25 marca, a wspomniane święta obchodzimy już 31 marca i 1 kwietnia.

W ciągu pięciu promocyjnych dni można liczyć na rabaty nawet powyżej 50 proc. Zaoszczędzimy m.in. na elektronice, obuwiu czy sprzętach typu AGD. Na liście produktów objętych zniżką znalazły się te zabawki dla dzieci, kosmetyki i narzędzia do majsterkowania. Wszystko to artykuły znanych i cenionych marek.

Wyjątkowo dużo zaoszczędzimy m.in. na jeansach marki Tom Tailor – kosztują 82,89 zł, zamiast 179,99 zł, głośniku Bluetooth Anker SoundCore 2 – w cenie 125 zł, zamiast 174 zł czy słuchawkach tej samej marki modelu Anker Life P2 -– w cenie 119 zł, zamiast 159 zł. Wyjątkowym rabatem, bo aż 39 proc. objęty jest też mikrofon pojemnościowy Audio-Technica AT2020USB – kosztuje 379,05 zł, zamiast 618,60 zł.

By zobaczyć pełną listę 100 produktów objętych zniżkami, wystarczy kliknąć specjalny pomarańczowy baner umieszczony na stronie platformy. Przeglądając oferty na stronie, można korzystać z takich kategorii jak „Wszystkie Okazje”, „Okazje Błyskawiczne”, „Okazje do 100 zł”, a także wybrać specjalne działy tematyczne np. elektronika, moda czy dom i kuchnia. Przypominamy, czas na tańsze zakupy kończy się w poniedziałek 25 marca.

Dodatkowe 40 zł zniżki. Wystarczy aplikacja

Amazon oferuje nie tylko zniżki w ramach Dni Wiosennych Okazji, ale także rabat w wysokości 40 zł. By go odebrać, wystarczy być posiadaczem aplikacji – w niej również można dokonać całych zakupów. Kod promocyjny w aplikacji dotyczy tylko pierwszych zakupów za jej pośrednictwem, trzeba go wykorzystać do 3 kwietnia i złożyć zamówienie za minimum 130 zł.

