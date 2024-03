Od 3 kwietnia drożej w mBanku. Opłaty dla klientów będą wyższe

Zmiany dotyczą jednego z największych i najbardziej popularnych banków w Polsce. mBank istnieje od 1986 roku i koncentruje wokół siebie rzesze klientów w różnym wieku. Przyciąga nas do siebie m.in. nowoczesnym stylem i atrakcyjnymi cennikami. Te już niebawem ulegną zmianie. Podwyższone zostaną niektóre opłaty i prowizje.

Zmiany w mBanku. Będzie drożej

mBank poinformował, że drożej będzie już od 3 kwietnia, czyli zaraz po świętach i w momencie, gdy przestanie obowiązywać zerowy VAT na żywność. Może się okazać, że nadchodzący wiosenny miesiąc będzie dla nas szczególnie trudny. Firma uzasadnia zmiany m.in. znacznym wzrostem cen towarów i usług, do którego doszło w dwóch ostatnich latach. „Ma to również wpływ na koszty obsługi, które ponosimy, z tego powodu podwyższamy niektóre opłaty i prowizje, głównie związane z wypłatą gotówki” – pisano w komunikacie na stronie głównej mBanku.

Do najważniejszych zmian, które zauważymy w mBanku już 3 kwietnia zaliczono wyłączenie bankomatów Euronet i Santander Bank Polska ze wspólnej sieci bankomatów. Pozostaną w niej jedynie urządzenia PlanetCash. Ponadto za wypłatę w bankomatach spoza sieci mBank zapłacimy 5 zł, a większość klientów będzie miała podniesiony próg minimalnej bezpłatnej wypłaty z bankomatu ze 100 zł do 300 zł. Z kolei dla klientów korzystających z mKonta Intensive wprowadzony zostanie próg 300 zł minimalnej bezpłatnej wypłaty z bankomatu. Dla tych korzystających z eKonta możliwości 13-24 – także wprowadzony zostanie próg minimalnej wypłaty, w wysokości 100 zł, ale taką opłatę poniesiemy, dopiero gdy klient skończy 18 lat.

Ponadto mBank podwyższy opłatę za usługę wypłaty ze wszystkich bankomatów z 9 zł do 18 zł, miesięczną opłatę za kartę do eKonta osobistego z 7 do 10 zł, zwiększy miesięczną opłatę za kartę Mastercard Gold PayPass z z 9,99 zł do 18 zł miesięcznie, podwyższy sumę wpływów, której wymaga, aby nie pobierać opłaty za mKonto Intensive – z 7 000 zł do 10 000 zł i wprowadzi prowizję w wysokości 2 zł za wypłatę w kasie sklepu cashback. Ważną zmianą zauważalną jednak dopiero od 4 czerwca będzie opłata za wypłatę w bankomacie BLIKIEM – zapłacimy tak samo, jak za wypłatę kartą.

Drożej w mBanku. Można uniknąć nowych opłat

mBnak poinformował klientów, że po zmianach wprowadzonych 3 kwietnia będą mieli szansę uniknąć wielu podwyżek. Stanie się tak jeśli zamiast korzystać z gotówki, wybierzemy bezpłatne płatności BLIKIEM lub kartą oraz jeśli będziemy wypłacać w bankomacie wyższe kwoty i wybierać tylko sieć mBank.

Sieć zaznacza również, że niektóre warunki opłat będą się różnić w zależności od posiadanego przez klienta rodzaju konta. Wszyscy klienci powinno otrzymać specjalne wiadomości i komunikaty dopasowane do produktów, z których korzystają, co ułatwi zapoznanie się ze zmianami.

Czytaj też:

Banki zaczęły wycofywać pozwy przeciwko frankowiczomCzytaj też:

Trzęsienie ziemi w PKO BP. Prezes odchodzi