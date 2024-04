Netflix prosi o aktualizację danych. Zanim klikniesz, sprawdź nadawcę

Sprawdzaj, kto wysłał mail Firma prosi o zaktualizowanie danych. Nawet nie próbowałam sprawdzać, dokąd zostanę przekierowana po kliknięciu w czerwone pole. Nie ma konta na Netflixie, więc bez sprawdzania wiem, że to próba oszustwa. Ponadto mail został wysłany z adresu platnosci (at) marekjan.pl, co już w ogóle powinno być flagą ostrzegawczą. Oszuści dbają o to, by kierowane przez nich wezwania do zapłaty lub aktualizowania danych możliwie najbardziej przypominały prawdziwe maile od firm, pod które się podszywają. Kradną grafikę z ich stron, stosują podobny układ graficzny. W pierwszej chwili trudno może być odróżnić tak „spreparowany” mail od oficjalnej, prawdziwej wiadomości. W razie wątpliwości można skontaktować się z biurem obsługi klienta, ale spojrzenie na określenie nadawcy z reguły wystarcza, by rozpoznać oszukańczy mail. Wprawdzie w polu „nadawca” będzie wyświetlała się nazwa firmy, ale jeśli potrzymamy kursor na tej nazwie, wyświetli się adres, z którego wysłano wiadomość. Nie ma możliwości, przynajmniej na ten moment, by oszuści wysyłali maile z oficjalnych serwerów firm, pod które się podszywają. Czytaj też:

