Rossmann wycofał produkt ze sprzedaży. Polacy powinni bardzo uważać

Rossmann po raz kolejny w ostatnim czasie wycofuje swój produkt ze sprzedaży. Tym razem problem wystąpił na rynku polskim. Z drogerii w całym kraju znika mleko dla dzieci Babilon. Mowa o konkretnej partii, w której wykryto groźne bakterie. Spożycie może zaszkodzić zdrowiu. Ostatnio wspomniany produkt wycofano też z Biedronki.

Rossmann wycofuje mleko dla dzieci

Wycofany produkt z Rossmanna to dokładnie mleko Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 dla niemowląt po 6. miesiącu życia 800 g. Widnieje na nim numer partii 111302600 i data ważności 03-10-2025. Producentem jest NUTRICIA POLSKA z Warszawy. Ostrzeżenie opublikowano m.in. na stronie drogerii. „W wyniku działań urzędowych Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdziła niezgodność w jednej partii mleka następnego Bebilon Profutura DUOBIOTIC 2” – napisano.

Główny Inspektor Sanitarny potwierdził, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w mleku wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes. Znajdowały się w jednej, określonej poniżej partii. Spożycie szkodliwego pokarmu może powodować listeriozę. Choroba objawia się gorączką, bólem mięśni, biegunką lub innymi problemami żołądkowo-jelitowymi.

Wycofany produkt z Rossmanna. Można zwracać

Rossmann zapewnia, że produkt można zwracać bez posiadania paragonu do każdej placówki. Trzeba jednak sprawdzić, czy na pewno posiadamy wycofaną partię. „Rodziców, którzy zakupili produkt z ww. partii produkcyjnej, prosimy o niepodawanie go dzieciom i zwrócenie go do drogerii, w której został dokonany zakup. Otrzymają oni pełny zwrot wartości zakupu produktu” – napisano w oficjalnym komunikacie.

Rossmann przeprasza za utrudnienia, a GIS zapewnia, że firma Nutricia Polska Sp. z o.o. niezwłocznie podjęła działania, by wycofać ww. partię produktu ze sprzedaży. Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

