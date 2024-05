Biedronka wycofała znany produkt dla dzieci. Prosi o zwrot do sklepu

Od czasu do czasu w znanych sklepach pojawiają się produkty, które nie powinny trafić na półki. Dotyczy to zarówno żywności, jak i asortymentu przemysłowego. Problemem są zwykle toksyczne substancje obecne w składzie lub niebezpieczne i wadliwe elementy. Tym razem sprawa dotyczy sieci Biedronka, to właśnie w mleku sprzedawanym w jej punktach odkryto niebezpieczne bakterie.

Biedronka wycofała mleko dla dzieci

Biedronka ostrzega przed tzw. mlekiem następnym dla niemowląt po 6. miesiącu życia. To produkt o nazwie Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 i pojemności 800 g. Opakowanie ważne jest do 03.10.2025, więc jeśli schowaliście je na później, to warto sprawdzić, czy to nie wadliwa partia. Znajdziemy na nim oznakowanie nadane przez producenta – numer: 111302600 i kod EAN: 8718117612543.

Jak się okazało, w wyniku działań urzędowych Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdziła niezgodność w jednej partii. W produkcie znajdowały się bakterie Listeria monocytogenes i w związku z tym ten został wycofany. Jeśli ktoś nie zdążył zapoznać się z komunikatem i podał wadliwy produkt dziecku, może skonsultować się z lekarzem, warto też obserwować, czy nie występują nietypowe objawy. „Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą” – ostrzega w swoim odrębnym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny.

Klienci mogą zwracać mleko do Biedronki

„Rodziców, którzy zakupili produkt z wadliwej partii produkcyjnej, prosimy o niepodawanie go dzieciom i zwrócenie go do sklepu, w którym został dokonany zakup. Otrzymają oni pełny zwrot wartości zakupu produktu – bez konieczności okazania dowodu zakupu” – taki komunikat przeczytamy na stronie Biedronki.

Oznacza to, że przychodząc do sklepu Biedronka z partią produktu o podanym wcześniej numerze, wcale nie musimy mieć paragonu. W sprawie dodatkowych pytań można też kontaktować się z Serwisem Konsumenckim Nutricia pod numerem tel. 801 16 55 55. Biedronka przeprasza za zaistniałą sytuację i zapewnia, że obecnie zajmuje się wyjaśnianiem problemu. Wszystko po to, by mogła uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

