Praca przy serialu 1670. Można być statystą u boku znanych aktorów

Myślisz o rozpoczęciu pracy w mediach? Może interesuje cię aktorstwo i chcesz spotkać znane gwiazdy telewizji czy kina? Jeśli tak, teraz nadarza się okazja, by wziąć udział w słynnej produkcji Netflixa 1670. W rolach głównych widzieliśmy tam m.in. Michała Sikorskiego, Bartłomieja Topę czy Katarzynę Herman. Teraz trwają prace na kolejnym sezonem i poszukiwani są statyści.

Praca na planie serialu 1670

Jak dostać się na plan serialu 1670? Podobnie jak na każdy inny. Ogłoszenia, w których werbuje się statystów, pojawiają się m.in. na wielu grupach facebookowych poświęconych tej tematyce. Pracę oferują zwykle agencje, które pośredniczą w całym procesie pomiędzy potencjalnymi zatrudnionymi a daną ekipą filmową.

Aktualne praca na planie statysty w serialu 1670 polegać ma na przeobrażeniu się w chłopa pańszczyźnianego. W grę wchodzą oczywiście starodawne stroje i specjalna charakteryzacja. Wszystko odbywa się pod okiem reżysera i części aktorów, którzy mają akurat w danym czasie swój dzień zdjęciowy. Należy pamiętać, że praca zaczyna się zwykle bardzo wcześnie rano i trwa długo.

Warto wspomnieć, że serial 1670 cieszy się dziś bardzo dużym zainteresowaniem, a udział w nim może być powodem do dumy. Pierwszy sezon opublikowany na Netflixie w 2023 roku został przyjęty z dużym entuzjazmem. Mowa tu o komediowym i satyrycznym dziele opowiadającym historię zdziwaczałego szlachcica pragnącego zostać najsławniejszą osobą w Polsce. Ten na co dzień musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.

Praca na planie serialu 1670. Tyle zarobisz

Jeśli spodziewacie się wyjątkowych zarobków, będziecie rozczarowani. Niestety statyści otrzymują niewiele pieniędzy. Za pracę na planie serialu 1670 oferowane jest 120 zł za 12 godzin zdjęciowych. Wychodzi, na to, że otrzymamy po 10 zł na godzinę. Sprawa może wydawać się dość dziwna, zważając na to, że stawka minimalna w Polsce to dziś 27,70 zł, ale jest w tym pewien haczyk. Przed rozpoczęciem zdjęć z każdym statystą podpisywana jest umowa o dzieło, a na niej stawka godzinowa niestety nie obowiązuje. Ponadto niskie zarobki przy tego typu zajęciach są normą.

Na planach serialu często obowiązują dodatkowo płatne nadgodziny, jednak nawet wtedy wypłaty nie są atrakcyjne – to 10 proc. dniowej stawki. Jakiś czas temu Gazeta Wyborcza zdradziła, że statyści często zarabiają właśnie tyle, a bywa, że nawet mniej. Zarobki zwykle różnią się w zależności od planu, pory dnia czy danej produkcji.

