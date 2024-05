Dofinansowanie do domu spokojnej starości. W tej sytuacji Polacy płacą mniej

Domy opieki dla seniorów są bardzo popularne i niestety coraz droższe. Wiadomo, że w ciągu ostatniego roku niektóre miejsca musiały zażądać od swoich podopiecznych nawet o 1000 zł więcej niż wcześniej. Z tego typu miejsc mimo wszystko korzysta z wiele osób – zwłaszcza jeśli te wymagają częstej i profesjonalnej opieki. Nie wszyscy wiedzą, że można dostać dofinansowanie do tego rodzaju usług. Komu się należy i jak je zdobyć? Sprawdziliśmy.

Dofinansowanie do domu opieki. Można je dostać

Dofinansowanie do domu opieki istnieje i można się o nie ubiegać w ośrodkach państwowych. Tradycyjnie sytuacja wygląda tak, że senior sam płaci za swój pobyt, jednak jest to maksymalnie 70 proc. jego emerytury. Jeśli ta kwota nie jest wystarczająca na opłacenie całości, brakujące pieniądze powinna dołożyć rodzina. Ta niestety nie rzadko nie ma takiej możliwości, bo sama znajduje się w kłopotliwej sytuacji finansowej. Właśnie wtedy możemy prosić o zasiłek.

Oznacza to, że dofinansowania do domu opieki nie możemy dostać jeśli zarabiamy wystarczająco dużo, by opłacić pobyt seniora samodzielnie. NFZ sprawdza i weryfikuje takie informacje. Dopiero na ich podstawie podejmuje odpowiednie kroki i decyduje czy udzieli wsparcia. Jeśli mowa o prywatnych placówkach, pensjonariusze nie mogą liczyć na żadną dopłatę.

Te osoby mogą dostać dofinansowanie do domu opieki

Dofinansowanie do domu spokojnej starości należy się jeśli dochody dzieci lub wnuków seniora są niższe niż kryterium dochodowe wynoszące 2328 zł – w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe samodzielnie – lub 1800 zł na osobę w innych przypadkach. Kwota ogólna została ustalona w odwołaniu do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i wynosi 300% owego kryterium. Gdy zarabiamy za mało, to resztę pieniędzy lub całość dopłaca gmina, z której senior został skierowany do DPS-u. Poziom dofinansowania będzie zależał od kwoty, jaka potrzebna jest na pełne opłacenie pobytu – ten zwykle kosztuje minimum 3 tys. złotych.

Po otrzymaniu stosownych wyjaśnień od rodziny organ ustala wysokość dopłaty za pobyt w domu opieki. Część jej może być ściągana od danej osoby zobowiązanej i ta wzywana jest do zawarcia umowy na płatność ustalonej kwoty. Resztę dołoży NFZ.

Czytaj też:

Przybywa dorabiających emerytów. Mamy najnowsze daneCzytaj też:

Które sanatorium nad jeziorem wybrać? Oto 3 najpiękniejsze uzdrowiska nad wodą