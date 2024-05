Tyle kosztuje miesięczny pobyt w domu spokojnej starości. Ceny wzrosły nawet o 1000 zł miesięcznie

Domy spokojnej starości dla seniorów, to czasem jedyne miejsca, w których osoby starsze mogą czuć się bezpieczne i liczyć na stałą opiekę. Członkowie rodziny nie zawsze mogą poświęcić swoim starszym rodzicom czy dziadkom wystarczająco dużo uwagi, dlatego zorganizowanie im pobytu w specjalnych domach wśród ich rówieśników bywa bardzo dobrym i rozsądnym pomysłem. Trzeba jednak pamiętać, że za korzystanie z takich miejsc trzeba płacić. Należy też zgłosić się w odpowiedni sposób.

Domy spokojnej starości w Polsce. To warto wiedzieć

Państwowe Domy Spokojnej starości w Polsce noszą nazwę DPS i działają według ściśle określonych wytycznych. Inaczej wygląda sytuacja jeśli chodzi o prywatne miejsca tego typu. Te prowadzone są zwykle przez fundacje, stowarzyszenia czy organizacje społeczne. W nich zasady i koszty mogą się bardzo różnić m.in. ze względu na standardy czy lokalizację. Skoncentrowaliśmy się głównie na tych pierwszych propozycjach. Okazuje się, że DPS darmowe nie są, ale wnioski o dofinansowanie z NFZ też można składać.

By mieć szansę dostać się do takiego domu opieki, najpierw konieczna jest wizyta osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela. Należy wybrać miejsce właściwe ze względu na adres zamieszkania lub ostatniego zameldowania. Wniosek i dokumentację medyczną składa się pisemnie. Na miejsce przyjmowani zostają seniorzy, którzy ze względu na podeszły wiek wymagają całodobowej opieki. W grę wchodzą też choroby przewlekłe, niepełnosprawność intelektualna lub fizyczna czy uzależnienia. Nowe osoby przyjmowane są w zależności od dostępności – czasem natychmiast, innym razem czekają od kilku tygodni do kilku miesięcy. Obowiązuje tzw. lista oczekujących. W ośrodkach prywatnych z dostępnością zwykle bywa łatwiej.

Domy spokojnej starości w Polsce. Tyle kosztują

Ważną kwestią pobytu w domu spokojnej starości są koszty. Posiłkując się danymi na 2024 rok, które zebrał serwis kb.pl, widzimy, że za podstawowe świadczenia całodobowe w placówkach prywatnych są bardzo drogie. Wskazano kilka przykładowych cenników z większych miast w Polsce. Okazuje się, że seniorzy płacą średnio od 140 do 200 zł na dobę. Biorąc pod uwagę, że miesiąc ma zwykle 30 lub 31 dni, daje to nawet ponad 6 tys. zł miesięcznie, bywają też miejsca, gdzie płaci się po 8 tys. zł. Rok temu najdrożej bywało w woj. mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim. Portal wskazał jednak, że prywatnych ofertach znajdziemy także tanie domy opieki. W ich wypadku miesięczna cena pobytu może nie przekraczać kwoty 2 500 zł, jeśli weźmiemy pod uwagę pobyt w pokoju 4-osobowym.

Jeśli mowa o ośrodkach państwowych będzie nieco taniej, ale skorzystamy też z uboższych standardów. Państwowe domy opieki pobierają opłaty uregulowane w artykule 61. ustawy o pomocy społecznej. W myśl przepisów prawa mieszkaniec domu opieki zapłaci maksymalnie 70 proc. swoich dochodów. Pozostałe 30 procent może zatrzymać na własne wydatki. Najdroższa okazuje się opieka seniora w pokoju jednoosobowym. Cena pokojów dwuosobowych będzie niższa średnio o 200 zł za miesiąc.

Jeszcze rok temu podawano, że średni miesięczny koszt pobytu w placówce państwowej to 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Pobyt w pokoju jednoosobowym był droższy – od 3300 tys. zł do 4500 tys. zł za miesiąc. Obecnie wskazuje się, że średni koszt pobytu może wynosić od 3,5 do 6 tys. złotych na miesiąc w zależności od rodzaju pokoju. Ceny nie obejmują nigdy kosztów zakupu leków oraz środków higienicznych. Jeżeli senior nie posiada własnego dochodu – nie ponosi żadnych opłat za usługi opiekuńcze, świadczone przez DPS. W takich sytuacjach w całości płaci gmina.

Koszty pobytu w domu seniora. Ceny rosną

Widać, że z roku na rok rosną koszty pobytu w domach spokojnej starości. W 2019 roku podawano, że te w Polsce kształtują się od około 3,5 do 4,5 tys. zł za pokój jednoosobowy w domach prywatnych. Dziś jest to o wiele więcej. O tym, że pobyty będą drożały, informowały już w tym roku m.in. portale ntp.pl czy dziennik.pl. Okazuje się, że dziś możemy płacić nawet o 1000 zł więcej – tylko po roku. Przykładowo na Opolszczyźnie w jednej z najtańszych tam placówek koszt miesięcznego pobytu wzrósł z 5492 złote w 2023 do kwoty 6555 w 2024 roku, czyli o 1063 złote tj. 19 proc. Podobne zmiany miały zajść też w innych obiektach. Zdradzono, że W 2020 roku miesięczny pobyt w DPS Prudnik był o prawie 3 tysiące złotych tańszy niż dziś.

Zarządzenia o nowych kosztach pobytu w Domu Pomocy Społecznej wydają zwykle starości powiatu dla DPS w danym mieście. Często dyktowane są wyższymi kosztami zatrudnienia i inflacją.

