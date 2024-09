Szkolna wyprawka w 2024 r. Ile kosztuje powrót do szkoły?

Zbliżający się początek roku szkolnego to czas intensywnych przygotowań w domach 4,8 miliona uczniów w Polsce. Rodzice, którzy muszą zaopatrzyć swoje dzieci w niezbędne przedmioty szkolne, często stają przed poważnymi wydatkami. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, koszt wyprawki szkolnej dla jednego dziecka wynosi średnio 1424 zł, choć kwota ta jest znacznie zawyżona przez najbardziej zamożnych rodziców. Większość rodzin planuje wydać na ten cel od 251 do 750 zł.

Ile kosztuje szkolna wyprawka?

Zakup plecaków, piórników, zeszytów, materiałów plastycznych i ubrań sportowych to tylko początek. Chociaż program darmowych podręczników, który obejmuje uczniów szkół podstawowych, znacząco obniżył koszty dla rodziców młodszych dzieci, to jednak zakup książek do zajęć dodatkowych, takich jak religia czy drugi język obcy, wciąż stanowi znaczący wydatek. Rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych są zmuszeni do zakupu wszystkich podręczników na własny koszt, co może znacząco uszczuplić ich budżet.

W skali kraju, średnie wydatki na powrót dzieci do szkół wynoszą około 1816 zł na rodzinę, ale różnice regionalne są znaczne. Najmniej na wyprawkę szkolną wydadzą rodzice na Śląsku, gdzie koszt ten wynosi średnio 1179 zł. W innych regionach, jak Świętokrzyskie czy Lubelskie, wydatki te są o wiele wyższe, sięgając nawet 1696 zł.

Rodziny mogą liczyć na wsparcie finansowe w ramach programu „Dobry Start”, który oferuje 300 zł na każde dziecko uczące się, do ukończenia 20. roku życia (dla dzieci niepełnosprawnych do 24. roku życia). Według danych ZUS, w ubiegłym roku program ten wsparł prawie 4,6 mln dzieci, wypłacając łącznie 1,38 mld zł. W tym roku kwota ta prawdopodobnie wzrośnie, a z programu zamierza skorzystać 69 proc. respondentów badania. Mimo to, znacząca część rodziców będzie musiała sfinansować wyprawkę z własnych środków.

Kosztowna edukacja

Wydatki na edukację nie kończą się z początkiem roku szkolnego. Rodzice muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami w trakcie roku, takimi jak wycieczki szkolne, składki na komitet rodzicielski czy płatne zajęcia dodatkowe. Według badania, 65 proc. rodzin nie przewiduje zmiany w wydatkach związanych z edukacją w porównaniu do zeszłego roku, ale co trzecia rodzina będzie musiała zrezygnować z niektórych wydatków.

Rosnące koszty edukacji to tylko jedna z wielu finansowych trudności, z którymi borykają się polskie rodziny. Zadłużenie Polaków w ciągu roku wzrosło o 4,7 mld zł, osiągając 85,5 mld zł. Choć liczba dłużników zmniejszyła się o 88,4 tys., kwota zadłużenia przypadająca na jedną osobę wzrosła do 33 tys. zł, co jest znacznym obciążeniem dla przeciętnego Polaka. Największe problemy ze spłatą długów mają osoby w wieku 45-54 lat, których łączne zadłużenie wynosi około 27 mld zł.

