Czternasta emerytura nie dla wszystkich. Kto nie dostanie pieniędzy?

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Dla seniorów to możliwość odłożenia dodatkowych pieniędzy, zakupienia opału na zimę czy przeprowadzenia remontu w mieszkaniu. Wiele starszych osób cieszy się z dodatkowych środków, bo mogą one znacznie poprawić ich sytuację finansową.

Kto dostanie czternastkę?

Czternasta emerytura przeznaczona jest teoretycznie dla wszystkich emerytów i rencistów, ale obowiązują kryteria dochodowe. Pełną czternastą emeryturę w wysokości 1780,96 zł otrzymają tylko ci seniorzy, którzy otrzymują niskie świadczenia i nie przekraczają miesięcznie kwoty 2900 zł brutto.

Emeryci i renciści, którzy dostają co miesiąc świadczenie w kwocie pomiędzy2900 zł a 4630,96 zł, otrzymają czternstkę, ale zostanie ona pomniejszona w myśl zasady złotówka za złotówkę.

Kto nie dostanie czternastki?

Czternastych emerytur nie otrzymają seniorzy, których wypłaty świadczeń zostały zawieszone, bo przekroczyli oni limit dorabiania do emerytury. Pieniądze nie trafią również do najlepiej uposażonych emerytów, którzy otrzymują bardzo wysokie świadczenia. Jeśli po przeliczeniu nadwyżki emerytury okaże się, że dana osoba powinna otrzymać czternastkę w wysokości niższej niż 50 zł, ZUS nie wypłaci tych pieniędzy. Czternaste emerytury będą wypłacane od 50 zł w górę.

