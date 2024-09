Czy można wypłacić pieniądze z subkonta ZUS? To powinieneś wiedzieć

O subkontach ZUS krąży wiele mitów, m.in. taki, że znajdują się na nim bardzo duże sumy pieniędzy. Jak w każdym micie, tak i w tym jest trochę prawdy. Na subkoncie ZUS rzeczywiście znajdują się środki finansowe, które albo wchodzą do kapitału do wyliczenia emerytury, albo są dziedziczone, gdy ubezpieczony nie doczeka wypłaty emerytur.

Czym jest subkonto ZUS?

Każda osoba ubezpieczona ma konto w ZUS. Osoby urodzone po 1968 roku oraz członkowie OFE mają dodatkowo otwarte subkonto. To właśnie tam trafia część składek na konto emerytalne, a pieniądze te podlegają zasadom dziedziczenia i podziału. Gdy osoba ubezpieczona osiągnie wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i przejdzie na emeryturę, środki z subkonta są uwzględniane przy wypłacie świadczenia emerytalnego.

Gdy osoba ubezpieczona umrze nie doczekawszy emerytury, pieniądze te mogą zostać wypłacone wskazanym spadkobiercom. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, połowa środków trafia do małżonka, a druga połowa do wskazanych innych bliskich. W przypadku osób nie pozostających w związku małżeńskim, środki z subkonta i z OFE są wypłacane osobom wskazanym za życia na liście osób uposażonych.

Jak wypłacić pieniądze z subkonta ZUS?

Aby wypłacić pieniądze osoby zmarłej, należy najpierw wiedzieć, czy należała ona do OFE czy też całość środków była gromadzona w ZUS. To od tego zależy, gdzie trzeba zgłosić prośbę o podział zgromadzonych środków.

Zasada jest taka, że ZUS ma trzy miesiące na podział środków i przesłanie informacji do zainteresowanych osób uposażonych o tym, jakie to są kwoty. To między innymi z tego powodu warto na bieżąco aktualizować dane adresowe osób uposażonych, a także nanosić zmiany w dokumentacji (np. zmianę udziału konkretnych osób uposażonych).

Jeśli osoba zainteresowana otrzyma informację o podziale środków z subkonta, powinna złożyć do ZUS wniosek USS, uprawniający do wypłaty środków z subkonta osoby ubezpieczonej.

Nie ma z góry określonego terminu, w którym mogłaby to zrobić, ale warto złożyć taki dokument jak najszybciej po otrzymaniu informacji z ZUS. Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu właściciela subkonta lub odpis skrócony aktu małżeństwa.

Czytaj też:

Wiemy, ile ZUS odbiera emerytur. Wszystko z jednego powoduCzytaj też:

Ile wynosi średnia emerytura? Kobiety otrzymują mniej niż mężczyźni