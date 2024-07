Zostały tylko trzy dni na decyzję. Ci, którzy wcześniej dobrze wybrali zarobili 7,92 proc.

Następna taka okazja będzie dopiero za cztery lata. Poprzednia była osiem lat temu. (W 2020 r. ze względu na pandemię okno transferowe w ZUS nie otworzyło się).

Okno transferowe w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina: osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy część jej składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia) ma być:

zapisana na jej subkonto w ZUS,

czy przekazana na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Podział składki emerytalnej wyjaśniają poniższe grafiki przygotowane przez ZUS:

Co dało lepiej zarobić – ZUS czy OFE?

Serwis Analizy Online porównał średni zysk wypracowany przez różne produkty oszczędnościowe w okresie od lutego 2024 r. (czyli tzw. reformy emerytalnej, a tak naprawdę przeniesienia części dłużnej portfela do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) do końca grudnia 2023 r. Przy prezentacji wyników skupiono się na analizie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Metoda ta bierze pod uwagę wpływ wpłat i ewentualnych wypłat kapitału w analizowanym horyzoncie inwestycji.

Co wynika z analizy? Po odjęciu opłat manipulacyjnych, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) wypracowały w ciągu tych 10 lat średni zysk 7,92 proc. W tym samym czasie subkonto w ZUS osiągnęło średnio 6,64 proc. Najlepiej po OFE wypadły fundusze akcji polskich małych i średnich przedsiębiorstw (7,69 proc.) i warszawska giełda (WIG – 7,04 proc.). Dla porównania, depozyty w tym czasie dały zarobić tylko 2,2 proc. Inflacja wyniosła 6,02 proc.

Ilu Polaków jest w OFE

Jak przypomina serwis Analizy Online, od tzw. reformy OFE w 2014 r. ich rola w systemie emerytalnym powoli maleje. Mimo to na tle innych oszczędności z III filaru wciąż zarządzają największymi aktywami. Na koniec 2023 roku pod zarządzaniem miały 208 mld zł. Dla porównania w PPK było to 21 mld zł, w PPE – ok. 20 mld zł (szacunki, nie ma jeszcze najnowszych danych), a w IKE i IKZE – 23,4 mld zł (dane z czerwca 2023). Z roku na rok kurczy się liczba uczestników OFE, gdyż najbardziej liczne roczniki zbliżają się do wieku emerytalnego (środki w ramach suwaka przechodzą sukcesywnie do ZUS), a wchodzący na rynek pracy rzadko decydują o przystąpieniu do OFE. W 2014 roku OFE miały 16,6 mln członków, a w listopadzie tego roku – 14,58 mln. W PPK jest obecnie 3,39 mln osób.

W Polsce działa osiem Otwartych Funduszy Emerytalnych. Według danych KNF, największy z nich pod względem liczby klientów jest Allianz Polska OFE (3,2 mln członków), a pod względem wielkości zgromadzonych aktywów – Nationale-Nederlanden OFE (56 mld zł).

OFE inwestują przede wszystkim na polskiej giełdzie (80 proc. aktywów) i w akcje zagranicznych spółek (10 proc.). Ponadto, aktywa OFE mogą być lokowane w m.in. w depozyty bankowe w złotych i walutach zagranicznych, obligacje korporacyjne, obligacje samorządowe, listy zastawne i inne instrumenty.

ZUS czy OFE – o decyzji poinformuj ZUS

Aby poinformować ZUS o decyzji przeniesienia części składki, przekaż Zakładowi wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” ZUS-US-OFE-03.

Formularz jest dostępny:

na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

na stronie internetowej www.zus.pl,

w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów.

Jak przypomina ZUS, nie składasz oświadczenia, jeśli:

nie chcesz zmieniać decyzji, którą podjąłeś w poprzednim oknie transferowym,

osiągniesz powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

