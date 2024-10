Podwyżki znanego zasiłku na razie nie będzie. Minister przyznał, że nie ma pieniędzy

Od 2011 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł. To oznacza, że mimo rosnących cen usług związanych z pochówkiem, kwota świadczenia od ponad dekady nie zmienia się. Problem ten dostrzeżono podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej. Niemal wszystkie ugrupowania startujące w wyborach parlamentarnych obiecywały podwyżkę świadczenia.

Niedługo po utworzeniu nowego rządu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zakładający wzrost zasiłku pogrzebowego do kwoty 7 tys. zł, a także jego coroczną waloryzację.

Podwyżki zasiłku pogrzebowego nie będzie. Minister potwierdza

Ostatecznie w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa nie zapisano podwyżki zasiłku pogrzebowego. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, powodem były zbyt wysokie koszty takiej podwyżki (szacuje się je na 2 mld zł), wskutek czego rządzący zdecydowali o przesunięciu jej na kolejny rok. Ustalenia dziennikarzy potwierdził we wczorajszym wywiadzie dla rozgłośni minister finansów Andrzej Domański.

– My oczywiście chcemy, żeby ta podwyżka miała miejsce. W budżecie na 2025 rok nie ma na to środków. Postulat ten pozostaje aktualny i będziemy go realizować – powiedział w „Popołudniowej rozmowie RMF FM" szef resortu finansów.

Dopytywany, czy podwyżka zasiłku pogrzebowego nastąpi w 2026 roku, Domański odpowiedział: „Myślę, że tak". Tym samym w 2025 roku świadczenie nadal będzie wynosić 4 tys. zł.

Zmiany w tej kwestii chcą Polacy. Dowodzi tego przeprowadzony kilka miesięcy temu sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie „Czy popierasz pomysł podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł?", aż 78,6 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jedynie 7,7 proc. było przeciw, a 13,7 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

