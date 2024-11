Straciła oszczędności życia, a to nie wszystko. Tragiczny finał historii

Niestety, polscy emeryci wciąż dają się w dziecinny sposób oszukiwać i tracą oszczędności całego życia przez niefrasobliwość, zbyt dużą ufność, brak refleksji i niewiedzę. Dzieje się tak, pomimo nieustannych apeli ze strony policji i mediów. Tym razem fałszywy funkcjonariusz poinformował, że siostrzenica seniorki spowodowała wypadek, a jedynym sposobem na uniknięcie jej aresztowania jest wpłata kaucji. Zdesperowana kobieta, pragnąc pomóc bliskiej osobie, przelała oszustom 250 tys. zł.

Seniorka padła ofiarą oszustwa i zmarła

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 5 na 6 listopada. Po oddaniu oszczędności życia seniorka zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa. Rankiem 6 listopada zgłosiła sprawę na policję. Zaledwie kilka godzin później, w wyniku szoku i ogromnego stresu, zmarła. Choć dokładna przyczyna zgonu 99-latki nie jest jeszcze znana, prokuratura z Częstochowy wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Prokuratura i policja intensyfikują śledztwo

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ, nadzorująca śledztwo, dąży do postawienia oszustom zarzutów nie tylko związanych z wyłudzeniem, ale również nieumyślnego spowodowania śmierci seniorki, w myśl artykułu 155 Kodeksu karnego. Podejrzani, jeśli zostaną ujęci i skazani, mogą trafić do więzienia nawet na pięć lat. Policja z Częstochowy oraz prokuratura apelują o ostrożność, zwłaszcza w przypadku telefonicznych próśb o pieniądze, szczególnie kierowanych do osób starszych.

Oszuści mają nowe pomysły

Metoda „na policjanta” jest niestety sprawdzoną, wciąż skuteczną formą wyłudzenia pieniędzy od seniorów. Oszuści podają się za funkcjonariuszy policji lub urzędników i stosują psychologiczne manipulacje, by wywrzeć presję. Przestępcy tworzą historie pełne dramatycznych scenariuszy – jak wypadki, aresztowania, kaucje – by zdobyć zaufanie i wymusić natychmiastową reakcję. Policja przypomina, by nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, które kontaktują się telefonicznie i żądają wpłat w nagłych sytuacjach.

Policja apeluje o rozwagę

Policja apeluje do mieszkańców Częstochowy i całego kraju, by informowali swoje starsze rodziny o metodach, którymi posługują się oszuści. Seniorzy często stają się łatwym celem, a stres i zaufanie do autorytetów sprzyjają podjęciu pochopnych decyzji. Tego typu przestępstwa odbijają się na psychice i zdrowiu seniorów, co widać po tragicznym zakończeniu historii 99-latki z Częstochowy.

Jak zabezpieczyć się przed oszustwami?

Aby uniknąć stania się ofiarą oszustwa, warto pamiętać o kilku zasadach:

Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności.

Warto zweryfikować każdą rozmowę telefoniczną, kończąc połączenie i kontaktując się bezpośrednio z rodziną.

W przypadku podejrzanych telefonów zawsze warto zgłosić sprawę lokalnej policji.

Świadomość o zagrożeniach i szybka reakcja mogą uratować życie oraz oszczędności.