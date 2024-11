Stare kominki na cenzurowanym. Sprawdź, czy unikniesz kary

Regulacje unijne oraz lokalne uchwały antysmogowe wymuszają wymianę przestarzałych kominków na bardziej ekologiczne modele lub ich modernizację poprzez montaż specjalnych filtrów. Te zmiany mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawę jakości powietrza.

Ekoprojekt i uchwały antysmogowe: na czym polegają zmiany?

Unijna dyrektywa znana jako ekoprojekt definiuje standardy efektywności energetycznej i emisyjności, które muszą spełniać wszystkie urządzenia grzewcze, w tym kominki. W Polsce regulacje te są dodatkowo wzmocnione przez uchwały antysmogowe wprowadzane przez poszczególne województwa. Zgodnie z tymi przepisami użytkownicy starych kominków muszą dokonać ich wymiany na urządzenia spełniające nowe normy lub zainstalować odpowiednie filtry redukujące emisję szkodliwych substancji.

Proces wymiany pieców węglowych trwa od kilku lat, a teraz przyszedł czas na kominki. Terminy dostosowania urządzeń różnią się w zależności od regionu. W niektórych województwach przepisy już weszły w życie, podczas gdy w innych właściciele mają czas do 2029 roku.

Surowe kary za brak modernizacji

Właściciele, którzy nie dostosują swoich kominków do nowych wymogów, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Mandaty wynoszą do 500 zł, a w przypadku braku reakcji grzywny mogą sięgać nawet 5 tys. zł.

Warto podkreślić, że egzekwowanie tych przepisów już się rozpoczęło, a kontrole są prowadzone w godzinach pracy urzędów. Inspektorzy sprawdzają, czy użytkowane urządzenia spełniają nowe wymagania techniczne i emisyjne.

Obowiązek zgłoszenia do CEEB

Każdy właściciel nowego lub zmodernizowanego kominka ma obowiązek zgłoszenia go do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, w których dokonano wymiany pieca, piecyka lub innego źródła ciepła. Niedopełnienie tego wymogu może wiązać się z dodatkowymi karami finansowymi.

Nowe przepisy to wyzwanie dla właścicieli kominków, ale także szansa na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie zanieczyszczeń. Warto już teraz zadbać o dostosowanie urządzeń grzewczych do obowiązujących norm, aby uniknąć kar i przyczynić się do ochrony środowiska. Wczesne przygotowanie do zmian pozwoli nie tylko uniknąć problemów prawnych, ale także wpłynie na oszczędności w przyszłości.

