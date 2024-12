Masło na wagę złota? Allegro i sklepy w starciu o portfel Polaka

Masło od lat jest podstawowym produktem spożywczym w polskich domach. Jednak rosnące ceny tego produktu budzą spore emocje. W obliczu wzrostu cen żywności, coraz więcej konsumentów szuka alternatywnych miejsc zakupu, takich jak platformy online, w tym Allegro. Jak kształtują się ceny masła w internecie w porównaniu do tradycyjnych sklepów? Czy zakupy online naprawdę się opłacają?

Ceny masła na Allegro

Na Allegro można znaleźć szeroką gamę ofert na masło, w tym popularne marki, takie jak Łowickie czy Mlekovita. Przykładowo:

Masło Polskie Ekstra Mlekovita (200 g) kosztuje 8,79 zł.

Masło Extra Łowickie (200 g) dostępne jest za 9,89 zł.

Masło Łaciate Osełka (500 g) można kupić za 21,99 zł.

W przypadku masła na Allegro należy jednak pamiętać o doliczeniu kosztów dostawy, które mogą wynosić od kilku do kilkunastu złotych, chyba że wybierzemy opcję odbioru w punkcie lub skorzystamy z programu Smart.

Ceny masła w sklepach stacjonarnych

W sklepach tradycyjnych, takich jak Biedronka czy Lidl, ceny masła różnią się w zależności od marki i promocji. Aktualnie:

Masło Mlekovita (200 g) kosztuje około 8,49 zł.

Masło Mleczna Dolina (200 g) dostępne jest w cenie 7,69 zł, z promocją 3+1 gratis.

Osełka Łaciata (500 g) kosztuje od 19,99 zł do 22,99 zł, w zależności od sklepu.

Ceny w sklepach mogą być bardziej konkurencyjne w przypadku promocji, które często obejmują produkty spożywcze. Dodatkowo, nie ma konieczności ponoszenia kosztów dostawy, co wpływa na końcową cenę.

Porównanie kosztów: Allegro vs. sklepy stacjonarne

Zakup masła na Allegro może być korzystny, szczególnie gdy kupujemy większe ilości lub korzystamy z opcji darmowej dostawy. Przykładowo, masło Łaciate Osełka (500 g) na Allegro kosztuje 21,99 zł, co jest porównywalne z ceną w supermarketach. Z kolei masło Mlekovita (200 g) kosztuje 8,79 zł, a w tradycyjnych sklepach 8,49 zł, co czyni sklepy stacjonarne bardziej atrakcyjną opcją.

Dlaczego ceny masła rosną?

Rosnące ceny masła to temat poruszany w mediach i debatach politycznych. Według ekspertów, za wzrosty odpowiadają rosnące koszty produkcji, w tym energii, oraz zmieniająca się sytuacja na rynku mleczarskim. Jak zauważa portal "Wprost", ceny masła w Polsce w ostatnim czasie mocno poszybowały, co wywołało reakcje polityków i konsumentów. Poseł Kasprzyk sugerował nawet, że "bułkę można jeść na sucho", co spotkało się z krytyką wśród społeczeństwa.

Decyzja o zakupie masła w sklepie stacjonarnym czy na Allegro zależy od indywidualnych potrzeb. Jeśli zależy nam na szybkim zakupie jednej kostki masła, sklep tradycyjny wydaje się lepszym wyborem. Z kolei zakupy online mogą być bardziej opłacalne przy większych zamówieniach lub korzystaniu z promocji na dostawę.

