Zasiłek stały. Co to za świadczenie i komu przysługuje?

Zasiłek stały to świadczenie, które przysługuje tylko w określonej sytuacji. Pieniądze mogą otrzymać osoby, które z powodu wieku lub niepełnosprawności nie są w stanie pracować i zarabiać na swoje utrzymanie. Zasiłek stały nie może być niższy niż 100 zł.

Co to jest zasiłek stały?

Zasiłek stały to świadczenie z pomocy społecznej, które przysługuje osobom w szczególnej sytuacji. Mogą go otrzymać osoby niezdolne do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od określonych kryterium dochodowych. Są one różne dla osób samotnie gospodarujących i dla tych, które funkcjonują w gospodarstwie wieloosobowym.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

Aby otrzymać zasiłek stały, trzeba spełniać dwa warunki:

być osobą pełnoletnią niezdolną do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolną do pracy i uzyskiwać dochód niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; być osobą pełnoletnią pozostającą w rodzinie, ale niezdolną do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolną do pracy; i spełniać warunek, w którym dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ile wynosi zasiłek stały?

Zasiłek stały nie może być niższy niż 100 zł miesięcznie. Maksymalna kwota może wynieść tysiąc zł miesięcznie. Zasiłek jest wyliczany indywidualnie na podstawie różnicy pomiędzy kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a rzeczywistym dochodem na osobę w rodzinie.

