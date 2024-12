Straż miejska kontroluje domy. Za brak wpisu do rejestru grożą wysokie kary

Od początku 2024 roku straż miejska prowadzi intensywne kontrole prywatnych nieruchomości w całym kraju, sprawdzając, czy właściciele dokonali wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Brak wymaganych danych w rejestrze może skutkować grzywną od 500 do nawet 5000 złotych.

Obowiązkowy wpis do CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to rejestr zawierający informacje o źródłach ciepła i paliwach wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek zgłoszenia dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości, których źródło ciepła ma moc do 1 MW. W przypadku nowo budowanych obiektów wpis musi zostać dokonany w ciągu 14 dni od ich oddania do użytku. Dla starszych budynków termin na uzupełnienie danych minął w połowie 2022 roku.

Kontrole straży miejskiej

Od początku bieżącego roku strażnicy miejscy mają prawo przeprowadzać kontrole w domach i mieszkaniach, aby upewnić się, że obowiązek wpisu do CEEB został spełniony. Funkcjonariusze sprawdzają również, czym mieszkańcy palą w piecach i jakiej klasy urządzenia grzewcze są używane. Za nieprawidłowości grożą mandaty, a w Warszawie w ciągu 2024 roku nałożono kary o łącznej wartości 150 tysięcy złotych.

Straż miejska korzysta także z nowoczesnych narzędzi, takich jak drony, które analizują skład dymu wydobywającego się z kominów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości strażnicy przeprowadzają dokładniejszą kontrolę. Często sygnały o problemach zgłaszają sąsiedzi, którzy skarżą się na uciążliwy dym.

Jak dokonać wpisu do CEEB?

Wpis do CEEB jest bezpłatny i można go dokonać w kilku prostych krokach:

Osobiście w urzędzie miasta lub gminy,

Listownie,

Online, przez stronę rządową.

Do wniosku należy dołączyć informacje o rodzaju budynku, liczbie lokali i źródłach ciepła. Warto pamiętać, że za podanie nieprawdziwych danych również grożą kary finansowe.

