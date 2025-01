Rewolucja w rachunkach za wodę. Samorządy przejmują kontrolę

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Nowe przepisy mają przywrócić samorządom prawo do ustalania taryf za wodę i ścieki, odbierając dotychczasową rolę regulatora Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Gminy przejmą odpowiedzialność

Jak podaje Portalsamorzadowy.pl, ministerstwo Infrastruktury chce, by to rady gmin decydowały o wysokości opłat za wodę i ścieki. Firmy wodno-kanalizacyjne będą przekazywać swoje propozycje taryf do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, którzy dokonają formalnej weryfikacji zgodności z przepisami i przygotują rekomendacje dla rady gminy.

Ustalone taryfy będą obowiązywać maksymalnie przez trzy lata, jednak Wody Polskie nadal będą miały prawo interweniować w przypadku podwyżek przekraczających 15 proc.

Nowa taryfa progresywna

Projekt wprowadza także możliwość stosowania taryfy progresywnej, w której stawki za wodę będą rosły wraz z jej zużyciem. Taki system nie będzie obowiązkowy, ale gminy, które się na niego zdecydują, będą mogły dostosować ceny do liczby osób w gospodarstwie domowym na podstawie odpowiedniej deklaracji.

Taryfy progresywne mają na celu promowanie oszczędzania wody oraz elastyczne kształtowanie opłat w zależności od poziomu konsumpcji. Zdaniem autorów projektu, może to pomóc w obniżeniu kosztów wody dla gospodarstw domowych o niższym zużyciu, jednocześnie zwiększając koszty dla dużych użytkowników.

Kontrowersje i krytyka

Nowelizacja budzi jednak mieszane reakcje. Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Paweł Sikorski, obawia się, że taryfy progresywne mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową przedsiębiorstw wodociągowych i podnieść ceny w wyższych progach zużycia.

Mariusz Sowiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łasku, zwraca uwagę na potencjalne komplikacje związane z procedowaniem taryf. "Jeżeli rady gmin będą mogły skierować taryfy do Wód Polskich, proces ich zatwierdzania może się znacznie wydłużyć" – komentuje w rozmowie z Porlatem Samorządowym.

Co dalej z rachunkami za wodę?

Zmiany w przepisach mogą oznaczać zarówno korzyści, jak i wyzwania. Gminy zyskają większą kontrolę nad ustalaniem taryf, co może przyczynić się do bardziej elastycznego zarządzania opłatami. Jednocześnie, wprowadzenie taryf progresywnych budzi obawy związane z ich wpływem na koszty oraz sytuację przedsiębiorstw wodociągowych.

