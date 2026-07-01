ZUS zmienia zasady od 1 lipca. Ważna wiadomość dla osób na L4

Od 1 lipca obowiązują uproszczone przepisy dotyczące składania wniosków o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Nowe regulacje mają ułatwić przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej zarówno między ubezpieczonymi i pracodawcami, jak i w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany dotyczą sposobu składania dokumentów i mają ograniczyć formalności związane z ubieganiem się o zasiłki.

Zasiłek chorobowy. Kto wypłaca świadczenie?

To, gdzie należy złożyć wniosek, zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłku.

Jeżeli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, sam ustala prawo do świadczenia i wypłaca zasiłek. W takim przypadku pracownik składa wniosek bezpośrednio do pracodawcy.

Jeżeli natomiast do ubezpieczenia chorobowego zgłoszonych jest maksymalnie 20 osób, świadczenie wypłaca ZUS. Wówczas dokumenty należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe zasady składania wniosków

Osoby, którym zasiłek wypłaca pracodawca, nadal mogą składać wnioski w formie papierowej z własnoręcznym podpisem. Dopuszczalne są również różne formy elektroniczne, m.in. wiadomość e-mail, dokument przesłany przez system kadrowo-płacowy czy skan podpisanego formularza.

Jeżeli świadczenie wypłaca ZUS, wniosek można złożyć papierowo albo elektronicznie za pośrednictwem portalu eZUS lub adresu do e-Doręczeń. Dokument elektroniczny powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo podpisem udostępnionym przez ZUS.

Pracodawca przekaże dokumenty do ZUS

Nowe przepisy regulują również sytuację, gdy pracownik przekaże wniosek pracodawcy, który nie jest płatnikiem zasiłku. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek przesłać dokumenty do ZUS – w wersji papierowej albo elektronicznie, np. jako skan dołączony do dokumentu wysłanego przez portal eZUS.

Zakład podkreśla, że dokumenty przekazane elektronicznie mają taką samą moc prawną jak dokumenty papierowe podpisane własnoręcznie przez osobę ubezpieczoną.

Jest termin na przekazanie dokumentów

Jeżeli do przyznania świadczenia potrzebne są dodatkowe dokumenty, mogą one zostać przekazane w oryginale, jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem albo w postaci elektronicznej.

W przypadku gdy zasiłek wypłaca ZUS, pracodawca powinien przekazać komplet wymaganych dokumentów do Zakładu najpóźniej w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania. Nowe rozwiązania mają usprawnić obsługę świadczeń i ograniczyć liczbę papierowych formalności.

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