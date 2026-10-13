Masz panele na balkonie? Szykują się nowe przepisy. Nawet metr odstępu od okien

Właścicieli mieszkań korzystających z niewielkich instalacji fotowoltaicznych mogą czekać nowe wymagania. Przygotowywany projekt rozporządzenia przewiduje dodatkowe zasady montażu paneli na balkonach, loggiach i tarasach budynków wielorodzinnych. Zmiany dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego, odległości od okien i drzwi oraz wysokości instalacji.

Małe instalacje fotowoltaiczne pozwalają mieszkańcom bloków produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Ich rosnąca popularność sprawiła, że pojawiła się potrzeba dokładniejszego określenia warunków montażu. Jak informuje RMF24, prace nad nowymi regulacjami nadal trwają, a ostateczny kształt przepisów nie został jeszcze ustalony.

Fotowoltaika na balkonie. Nowy wymóg odległości od okien

Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie minimalnego odstępu między panelami a otworami w zewnętrznych ścianach budynków. W przypadku urządzeń montowanych bezpośrednio na ścianie odległość od okien, drzwi i innych otworów miałaby wynosić co najmniej jeden metr.

Celem tego rozwiązania jest ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru. Projekt przewiduje jednak wyjątki. W określonych sytuacjach zachowanie metrowego odstępu nie będzie konieczne, jeżeli zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Dodatkowe ograniczenia dotyczące przewodów

Nowe przepisy mają również określać sposób prowadzenia instalacji elektrycznej w pobliżu paneli. W przestrzeni pomiędzy ścianą budynku a urządzeniami fotowoltaicznymi nie będzie można umieszczać przewodów niezwiązanych z instalacją PV.

Takie rozwiązanie ma zmniejszyć zagrożenie w przypadku awarii lub pożaru. Chodzi o wyeliminowanie dodatkowych instalacji, które mogłyby utrudniać działania ratownicze albo zwiększać ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.

Panele fotowoltaiczne tylko do określonej wysokości

Projekt rozporządzenia przewiduje również ograniczenie wysokości montażu urządzeń fotowoltaicznych. Zasadniczo nie będą one mogły znajdować się wyżej niż 25 metrów nad poziomem terenu.

Przewidziano jednak możliwość odstępstwa od tej zasady. Montaż na większej wysokości będzie dopuszczalny w budynkach wyposażonych w stały, automatyczny system gaszenia wodą. Warunkiem będzie objęcie takim zabezpieczeniem również instalacji fotowoltaicznej.

Budynek z fotowoltaiką będzie musiał być oznaczony

Kolejną proponowaną zmianą jest obowiązek odpowiedniego oznakowania budynku, w którym zamontowano instalację PV. Specjalny znak ma informować o obecności urządzeń wytwarzających energię elektryczną.

Oznaczenie może być szczególnie istotne dla strażaków prowadzących akcję ratowniczą oraz osób wykonujących prace przy instalacji elektrycznej. Projekt dopuszcza jego umieszczenie między innymi w pobliżu złącza elektrycznego, urządzenia pomiarowego lub na tablicy rozdzielczej, do której podłączony jest falownik.

Zmiany obejmą także panele na gruncie i wiatach

Planowane wymagania nie ograniczają się wyłącznie do balkonów i elewacji budynków. Część regulacji ma dotyczyć również instalacji związanych z budynkiem, ale umieszczonych poza nim, na przykład na gruncie lub na wiatach.

W takich przypadkach szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo elektryczne. Instalacje mają być wykonane w sposób ograniczający ryzyko porażenia prądem. Konieczne będzie także zabezpieczenie niebezpiecznych elementów przed dostępem osób postronnych oraz ochrona przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kiedy nowe zasady montażu fotowoltaiki wejdą w życie?

Na razie proponowane ograniczenia pozostają na etapie projektu. Oznacza to, że nie są jeszcze obowiązującymi przepisami, a ich ostateczna treść może ulec zmianie w toku dalszych prac.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące warunków technicznych budynków będą stosowane przez 18 miesięcy. W tym czasie mają być kontynuowane prace nad nowym rozporządzeniem, które określi szczegółowe zasady montażu instalacji fotowoltaicznych.

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