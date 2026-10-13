Miał być niewypał, a jest hit. Rośnie popularność PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który zgodnie z założeniami jego twórców ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Zgodnie z programem, pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia. Do tego państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną.

Coraz większe zainteresowanie PPK

W początkowym okresie polscy pracownicy podchodzili do PPK dość nieufnie. Część osób zniechęcało potrącanie pensji, inni obawiali się, że czeka nas powtórka z historii Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). W ostatnim czasie jednak zainteresowanie program wzrosło. Z najnowszych danych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wynika, że pod koniec września liczba uczestników wyniosła 4,52 mln osób wobec 4,47 miesiąc wcześniej. W poprzednim miesiącu grono oszczędzających w PPK powiększyło się o 52 882 osoby. Liczba aktywnych rachunków (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę) wyniosła natomiast 5,67 mln, podczas gdy miesiąc wcześniej było ich 5,59 mln.

W zeszłym miesiącu nastąpił również znaczący wzrost wartości aktywów zgromadzonych w PPK. W porównaniu z sierpniem fundusze powiększyły się o 1,06 mld zł, osiągając łącznie 58,98 mld zł.

Partycypacja w PPK wzrosła do poziomu 63,14 proc.. Największe zainteresowanie programem występuje w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej 1000 osób (udział pracowników zbliża się do poziomu 92 proc.). Po drugiej stronie są organizacje zatrudniające od 10 do 49 osób (do PPK należy tylko jedna trzecia pracowników).

W podziale na regiony liderem jest województwo mazowieckie, gdzie partycypacja wyniosła we wrześniu 86,4 proc. Najmniejsze zainteresowanie występuje w woj. świętokrzyskim – 35,2 proc. Rozpiętość między Mazowszem a województwem świętokrzyskim przekracza zatem 50 pkt. proc.

Nawet 247 proc. zysku

Z danych PFR, które przytacza serwis analizy.pl wynika, że na rachunku hipotetycznego uczestnika oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 roku – przy własnych wpłatach wynoszących 9814 zł – jego zysk wyniósłby od 13,7 zł do 24,2 tys. zł więcej, niż sam wpłacił. PFR określa to jako 140-247 proc. zysku z perspektywy pracownika. Nie jest to jednak stopa zwrotu wypracowana wyłącznie na rynku. W kwocie ponad własne wpłaty mieszczą się 7361 zł wpłat pracodawcy, 1930 zł dopłat państwa oraz od 4456 zł do 14 958 zł wyniku inwestycyjnego.

Warto przypomnieć, że funkcjonujący od połowy 2019 roku program od początku zakładał, że co cztery lata pracownicy będą do niego zapisywani automatycznie. Dotychczasowe deklaracje o rezygnacji z przynależności do PPK wygasną 28 lutego 2027 roku. W praktycy oznacza to, że osoby, które wciąż nie mogą przekonać się do programu, będą musiały na nowo złożyć rezygnację.

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