Lokaty bankowe na trzy miesiące. Lider rankingu podniósł stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił październikowy ranking lokat kwartalnych. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Ranking lokat kwartalnych. Lider podniósł stawkę

Na czele zestawienia utrzymuje się jest Lokata dla Ciebie dla nowych klientów proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Dobra wiadomość dla oszczędzających jest tak, że oprocentowanie na lokacie wzrosło z 5,50 do 5,80 proc. w skali roku. Oferta – jak sugeruje zresztą nazwa – przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste w banku. Limit wpłat na ten depozyt wynosi 150 000 zł. Środki przechowywane w Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Wiceliderem rankingu lokat kwartalnych nadal jest Nest Lokata Witaj od Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,25 proc. rocznie, czyli tyle samo co miesiąc temu. Propozycja skierowana jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Tak jak we wrześniu, trzecią pozycję zajmują aż trzy lokaty ze stawką 4,50 proc. w skali roku. Pierwsza z nich to Lokata na Start od Inbanku. Aby skorzystać z tej oferty należy posiadać statusu nowego klienta. Maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów. Druga oferta to Lokata na Powitanie Erste Bank Polska. Oferta ta także skierowana jest do nowych klientów, a maksymalna kwota wpłaty to również 50 000 zł. Ostatnia propozycja z trzeciego miejsca to Lokata terminowa od Renault Bank. Z oferty mogą skorzystać osoby posiadające dostęp do platformy Raisin. Górny limit wpłat to w tym wypadku 400 000 zł.

Bolesny spadek niedawnego lidera

Tuż za podium uplasowała się Lokata na Start proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Stawka na tym depozycie to 4,40 proc. w skali roku. Piąte miejsce zajmują ex aequo dwie lokaty z oprocentowaniem na poziomie 4,20 proc. rocznie. Chodzi o Lokatę terminową HoistSpar, a także Lokatę Standard Toyota Banku.

Zwraca uwagę fakt, że z trzeciego na szóste miejsce spadł sierpniowy lider rankingu lokat kwartalnych (wraz z lokatą Raiffeisen Digital Banku), czyli NOWYdepozyt 3M START od Banku Nowego. Tak bolesny spadek to efekt obniżki stawki z 4,50 do 4 proc. rocznie.

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