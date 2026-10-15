Dino robi ukłon w stronę kawoszy. Na tej promce można sporo zaoszczędzić

Miłośnicy kawy mogą mieć powód do zadowolenia. Dino przygotowało promocje na kawy rozpuszczalne, mielone i ziarniste, a wśród przecenionych produktów znalazły się popularne marki, takie jak Jacobs, Lavazza, Dallmayr i MK Café.

Promocje obowiązują od 14 do 20 października 2026 roku.

Kawa Jacobs i Dallmayr taniej. Uwaga na warunki promocji

Największe oszczędności można uzyskać przy zakupie dwóch opakowań wybranych kaw. Dotyczy to między innymi ziarnistej Dallmayr Crema oraz rozpuszczalnej Jacobs Krönung. W obu przypadkach cena jednostkowa zależy od liczby produktów włożonych do koszyka.

Oto najważniejsze oferty z gazetki Dino:

Dallmayr Crema, kawa ziarnista, 1 kg – 49,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Przy zakupie jednej cena wynosi 79,99 zł.

Jacobs Krönung, kawa rozpuszczalna, 200 g – 27,99 zł za słoik przy zakupie dwóch sztuk. Jedno opakowanie kosztuje 41,99 zł.

MK Café Premium, kawa mielona – 28,59 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Przy zakupie jednej sztuki cena wynosi 41,69 zł.

Warto zwrócić uwagę na różnicę w cenach. W przypadku Jacobs Krönung zakup dwóch słoików oznacza wydatek 55,98 zł, podczas gdy przy cenie regularnej za dwa opakowania trzeba byłoby zapłacić 83,98 zł. To oszczędność 28 zł. Podobny mechanizm działa przy pozostałych dwóch produktach, dlatego przed zakupem warto przeliczyć, czy większy zapas rzeczywiście się opłaca.

Kawa mielona i ziarnista. Te produkty też są przecenione

Osoby, które nie chcą kupować od razu dwóch opakowań, również znajdą coś dla siebie. W gazetce Dino pojawiły się obniżki obejmujące kawy sprzedawane pojedynczo. Wśród nich są zarówno produkty do codziennego parzenia, jak i droższa kawa ziarnista.

Na jakie ceny można liczyć?

Paradiso Oro, kawa mielona, 500 g – 18,99 zł zamiast 24,89 zł. Obniżka wynosi około 23 proc.

Woseba Mocca Fix Gold, kawa rozpuszczalna, 110 g – 17,79 zł zamiast 20,99 zł.

Lavazza Qualità Oro, kawa ziarnista, 1 kg – 89,99 zł.

W tym zestawieniu szczególnie wyróżnia się Paradiso Oro, której cena spadła o 5,90 zł. Z kolei Lavazza Qualità Oro jest propozycją dla osób szukających kawy ziarnistej w większym opakowaniu, choć jej cena pozostaje wyższa niż w przypadku Dallmayr dostępnej w promocji przy zakupie dwóch sztuk. Wybór zależy więc nie tylko od preferowanego smaku, ale również od tego, ile kawy faktycznie potrzebujemy.

Dino przecenia też kawy zbożowe. Drugi produkt o połowę taniej

Oferta sieci nie kończy się na tradycyjnej kawie. Promocją objęto również wybrane kawy zbożowe, które mogą być alternatywą dla osób unikających kofeiny. W gazetce znalazły się trzy propozycje:

Inka klasyczna,

Inka mleczna,

Anatol klasyczny z prażoną cykorią.

Sieć zachęca klientów hasłem: „Wszystkie kawy zbożowe drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej”. Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów rabat obejmuje tańszy z nich. Można więc mieszać dostępne warianty.

Do kiedy potrwa promocja?

Promocje Dino obowiązują do wtorku, 20 października 2026 roku. Niektóre oferty pozwalają sporo zaoszczędzić, ale jest jeden haczyk: w przypadku wybranych produktów niższa cena obowiązuje dopiero przy zakupie dwóch opakowań. Przed wizytą w sklepie warto więc sprawdzić nie tylko cenę na etykiecie, lecz także warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z obniżki.

Czytaj też:

Lidl ma ważny komunikat dla rodzin. Zmiany od 1 października Czytaj też:

Tylko 5 tys. sztuk na świecie. Lidl zaskakuje nowym gadżetem