Złe wieści dla kredytobiorców. „Najmniej prawdopodobny wariant”
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Złe wieści dla kredytobiorców. „Najmniej prawdopodobny wariant”

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Kredytobiorcy
Kredytobiorcy Źródło: Shutterstock / stockfour
Członek RPP Ireneusz Dąbrowski zasugerował dziś, że gremium nie podwyższy stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu. Na cięcia też nie ma co liczyć.

W zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium po szósty z rzędu zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Po październikowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostają na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

  • stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

  • stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

  • stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

  • stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

Decyzja RPP nie była zaskoczeniem, gdyż większość ekspertów przewidywała pozostawienie stóp procentowych na tym samym poziomie. Co wydarzy się na kolejnym, przedostatnim posiedzeniu w tym roku? Tu już takiej zgodności nie ma. Część ekspertów uważa, że reaktywacja pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN) oddaliła widmo listopadowych podwyżek. Nie brakuje jednak odmiennych prognoz.

Podtrzymujemy naszą prognozę jednorazowej podwyżki stóp o 0,25 pkt proc. w listopadzie. Jednocześnie dostrzegamy ryzyko, że w związku ze wznowieniem interwencji na rynku paliw podwyżka ta ostatecznie się nie zmaterializuje – napisali niedługo po decyzji RPP ekonomiści Credit Agricole BP.

Członek RPP o podwyżce stóp procentowych

W dzisiejszym wywiadzie dla Radia Zet członek RPP Ireneusz Dąbrowski podkreślił, że na razie nie widzi potrzeby podwżki stóp procentowych. – Przy tych danych, które są w tej chwili, nie widzę potrzeby podnoszenia stóp procentowych, przynajmniej na razie – powiedział a audycji „Trzy pytania dnia” Dąbrowski.

Ewentualna podwyżka stóp procentowych byłaby złą wiadomością dla kredytobiorców. Wiązałaby się bowiem z podniesieniem miesięcznej raty kredytu ze zmiennym oprocentowaniem. Pewne wydaje się natomiast, że podczas listopadowego posiedzenia nie nastąpią cięcia. – Obniżenie jest jeszcze mniej prawdopodobne niż podniesienie, także to jest najmniej w tej chwili prawdopodobny wariant – podkreślił w Radiu Zet Dąbrowski.

Posiedzenie RPP zaplanowano w dniach 3-4 listopada br.

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Źródło: Radio Zet