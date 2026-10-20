Szykują się ułatwienia ws. 800 plus. Ministra potwierdza

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była we wtorek gościem Radia Zet. W rozmowie poruszono m.in. wątek 800 plus. Ministra po raz kolejny zapowiedziała, że rząd nie planuje wprowadzenia progów dochodowych uprawniających do otrzymania tego świadczenia.

– Wprowadzanie jakichś progów w tak ważnym świadczeniu, jak 800 plus jest przede wszystkim nieopłacalne ekonomicznie. Koszty obsługi biurokratycznej, weryfikowania, czy komuś się należy byłyby nieproporcjonalne w stosunku do tego, jakie to by były oszczędności. Jest to świadczenie uniwersalne, które nie stygmatyzuje, nie jest pomocą, a jest uprawnieniem – mówiła szefowa resortu rodziny w audycji „Gość Radia Zet”.

Ważne ułatwienie dla pobierających 800 plus

Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała natomiast, że rząd wprowadzi dziś ułatwienia dla rodzin pobierających 800 plus. Nie będą one już musiały składać wniosków o świadczenie na kolejny okres. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie już posiadanych danych, jeśli rodzice już raz wniosek złożyli i nic się nie zmieniło i dalej kwalifikują się, aby to świadczenie otrzymać – po prostu te wypłaty będą odnawiane bez konieczności corocznego ponawiania, biurokracji w postaci składania wniosku – wyjaśniała ministra.

Złożenie wniosku będzie konieczne w przypadku urodzenia pierwszego dziecka, ewentualnie w sytuacji, gdy zmieni się sytuacja rodzinna. – Zawsze są różne sytuacje, zmieni się sytuacja rodzinna, rodzice się rozstaną i będzie trzeba stwierdzić, do kogo pieniądze mają trafiać. Są też przypadki, w których ZUS weryfikuje czy aby na pewno należy się świadczenie. Chodzi o to, żeby większość osób pobierających 800 plus nie musiały rok rocznie powtarzać składania wniosku – podsumowała Dziemianowicz-Bąk.

Zmiany mają obowiązywać od nowego okresu świadczeniowego 800 plus, który rozpocznie się w połowie 2027 roku.

Czytaj też:

Ważny komunikat ZUS ws. 800 plus. W takiej sytuacji trzeba złożyć nowy wniosek Czytaj też:

800 plus i 14. emerytura do likwidacji? Balcerowicz nie ma wątpliwości