19 zł za 80 zł. NBP rozpoczyna sprzedaż specjalnego banknotu

Narodowy Bank Polski 2 października rozpocznie sprzedaż jubileuszowego banknotu. Dzięwiętnastozłotówka będzie upamiętniała 100-lecie powstania Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Na przedniej stronie pojawił się wizerunek Ignacego Jana Paderewskiego, który 25 stycznia 1919 r. powołał PGPW do życia, napis „Niepodległa” oraz wizerunek Orła Białego. Na odwrocie przedstawiono gmach Wytwórni.

– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA została powołana 25 stycznia 1919 r. decyzją Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Ignacego Jana Paderewskiego. (...) Historia firmy nierozerwalnie wiąże się z historią odradzającego się państwa polskiego i losami obywateli –napisał w folderze emisyjnym Maciej Biernat, Prezes Zarządu PWPW SA. – W czasie Powstania Warszawskiego budynek PWPW był jedną z najważniejszych redut powstańczych. Obecnie PWPW jest jedną z najnowocześniejszych na świecie firm zajmujących się produkcją papieru zabezpieczonego, banknotów oraz druków zabezpieczonych. Z historią PWPW w szczególny sposób wiąże się postać jej patrona – Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z ojców założycieli niepodległej Polski, wybitnego polityka, pianisty i filantropa – dodał Maciej Biernat.

Gdzie kupić banknot?

Banknot o nominale 19 zł trafi do sprzedaży 2 października. Narodowy Bank Polski wprowadzi ich do obiegu 55 tysięcy. Co ciekawe, aby wejść w posiadanie banknotu dziewiętnastozłotowego, trzeba będzie zapłacić niemal cztery razy więcej. Cena wyznaczona przez NBP to 80 zł. Banknot będzie prawnym środkiem płatniczym w Polsce. W sklepie będzie można kupić za niego produkty o wartości 19 zł, wartość na rynku kolekcjonerskim będzie prawdopodobnie dużo wyższa. Będzie on do nabycia w okręgowych oddziałach NBP oraz sklepie internetowym Kolekcjoner.

Galeria:

19 złotych