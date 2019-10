Unijny wypas. Dwóch Polaków wśród najlepiej zarabiających europosłów

Dwie trzecie wszystkich zasiadających w Parlamencie Europejskim polityków żyje wyłącznie z poselskiej pensji i świadczeń na działalność polityczną. Nie brak jednak także tych, dla których niecałe 9 tys. euro pensji plus 4500 euro na utrzymanie biura i zwroty delegacji to zwykłe drobne na przysłowiowe waciki. Co zaskakujące, w tej elitarnej grupie prym wiodą politycy skrajnie antyunijnej brytyjskiej Brexit Party, którzy poszli do europarlamentu wyłącznie po to, żeby kontestować instytucje UE i ostro przez nich krytykowane rozpasanie eurokracji.

Dwóch Polaków

Partia, która ma zaledwie 29 europosłów, zajęła aż 5 miejsc w czołowej dziesiątce najlepiej zarabiających deputowanych. Ben Habib zarabia najwięcej. Jego pozaposelskie dochody to aż 80 tys. euro miesięcznie. Drugi jest Radosław Sikorski. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej inkasuje 67 tys. euro. Na trzecim miejscu uplasowała się również przedstawicielka zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ann Widdecombe z Brexit Party zarabia około 40 tys. euro. W zestawieniu znalazł się jeszcze jeden Polak. Były wicepremier Marek Belka uplasował się na ósmym miejscu, zaraz za kontrowersyjnym Nigelem Farage.

Najlepiej zarabiający europosłowie w kolejności rosnącej:

Ben Hadid

Brexit Party - 80 tys. euro



Radosław Sikorski

Platforma Obywatelska - 67 tys. euro



Ann Widdecombe

Brexit Party - 40 tys. euro



Rupert Lowe

Brexit Party - 37 tys. euro



Guy Verhofstadt

Flamandzcy Liberałowie - 35 tys. euro



Richard Tice

Brexit Party - 30 tys. euro



Nigel Farage

Brexit Party - 30 tys. euro



Marek Belka

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 25 tys. euro



Hannes Heide

Socjaldemokratyczna Partia Austrii - 25 tys. euro



Asger Christensen

Liberalna Partia Danii - 20 tys. euro



Valentino Grant

Liga - 20 tys. euro