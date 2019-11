Bieda nie krzyczy. Wstydzi się i jest milcząca. Dotyczy 2 mln Polaków

Pani Irena, jedna z bohaterek „Raportu o biedzie 2019” przygotowanego przez Szlachetną Paczkę, musi się utrzymać za 604 zł miesięcznie. 420 zł pochłaniają opłaty za mieszkanie, a 60 zł wydaje na leki. Dziennie, na przeżycie zostaje jej 4 złote i 10 groszy. Pan Staszek, kiedyś był murarzem, teraz mieszka na wsi, na granicy lasu. Po wszystkich opłatach na życie zostaje mu 3 zł 30 groszy dziennie. Dodatkowo opiekuje się 85-letnią matką. Takich historii w najnowszym raporcie jest wiele. Łącznie, w Polsce jest ich ponad 2 miliony. Tylu Polaków żyje bowiem w skrajnym ubóstwie.

„Za minimum egzystencji uznaje się dziś dochód w wysokości 595 zł na osobę samotną i 1606 zł na rodzinę złożoną z dwójki dorosłych i dwojga dzieci. Tymczasem wśród blisko 17 tys. rodzin objętych w ubiegłym roku wsparciem Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę w rodzinie wynosił 366 zł i 38 gr - w co czwartej z nich było to mniej niż 8 zł dziennie na osobę” – czytamy w raporcie.

Niemal połowa rodzin nie ma oszczędności

Z raportu dowiadujemy się również innej, niepokojącej rzeczy. Niemal połowa polskich rodzin (45 proc.) nie ma żadnych oszczędności. Żyje od pierwszego do pierwszego. Jeśli już rodziny deklarują, że odłożyły pieniądze, to są to środki na tak zwaną "czarną godzinę". W razie nagłego braku przychodów pozwoliłyby one na przeżycie najwyżej trzech miesięcy.