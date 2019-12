Foreo UFO można było kupić za... 43 zł. Marka straciła 10 mln dolarów

W czarny piątek firma, która produkuje popularne także w Polsce szczoteczki soniczne do oczyszczania i masażu twarzy, zapowiedziała promocje na urządzenie o nazwie UFO. Bez przeceny produkt kosztuje 1199 złotych. Przez dwie godziny na stronie był on w sprzedaży za 43 złote. Niska cena wynikała z błędu – cenę urządzenia pomylono z ceną masek w płachcie kompatybilnych z UFO. Firma zdecydowała jednak, że wszystkie zamówienia zrealizuje.

W ciągu dwóch godzin klienci zakupili ponad 38 tysięcy urządzeń w promocyjnej cenie. To doprowadziło do strat wynoszących 10 milionów dolarów. W Polsce klienci kupili 9 704 urządzeń UFO po cenie 96 proc. tańszej.

Filip Sedic, twórca Foreo wydał oświadczeniew sprawie. „Na rynku nie istnieje drugie takie urządzenie do pielęgnacji jak UFO, więc jeśli wiadomość o rekordowej obniżce na foreo.com dotarła do tysiąca osób na całym świecie, w zaledwie 2 godziny, to znaczy, że tym razem to fani FOREO byli bardziej czujni niż my, z powodu szaleństwa zakupowego w »Czarny piątek«” – napisał. Dodał, że firma straciła 10 mln dolarów przychodu, ale zyskała prawie 40 tys, nowych klientów. „Będziemy w związku z tym honorować wszystkie zamówienia” – zapewnił.

