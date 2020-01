Polska z ogromną nadwyżką handlową. Eksport blisko historycznego rekordu

Listopadowe dane dotyczące wymiany handlowej wskazują, że jednym z czynników, które nadal trzymają polską gospodarkę ponad kreską, jest eksport. Nadwyżka handlowa wyniosła w listopadzie 2019 roku 829 mln euro, dzięki czemu zbliżyła się do rekordowego poziomu 830 mln euro, który zanotowano miesiąc wcześniej. Wynikało to nie tylko z dużego wzrostu eksportu (4,5 proc. rok do roku), ale także stosunkowo niewielkiego wzrostu importu (1,1 proc. rok do roku). „Kiedy z danych usuniemy wszystkie szumy, czyli odejmiemy sezonowości i weźmiemy średnią kroczącą, to zobaczmy, że dynamika importu zbliżyła się do zera, ale dynamika eksportu trzyma się solidnie powyżej 5 proc”. – komentuje Ignacy Morawski, główny analityk SpotData.

Konsumpcja słabsza od oczekiwań?

Analityk SpotData zwraca uwagę również na fakt spadającego importu. Wynika on prawdopodobnie z tego, że firmy mają mniejszą skłonność do inwestycji, przez co mniej kupują na rynkach zagranicznych. Dodatkowo wyhamowują inwestycje publiczne, a efekt nastawionego na pobudzenie konsumpcji programu „Rodzina 500+”, jest prawdopodobnie gorsze, niż zakładano.

Wzrost eksportu to odzwierciedlenie dobrej kondycji polskiego przemysłu. Przyczyniają się do tego m.in. fabryki zagranicznych inwestorów, które powstały w Polsce w ostatnich latach.

Ignacy Morawski zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny fakt. „Warto zwrócić uwagę, że całe saldo obrotów bieżących w relacji do PKB w ostatnich 12 miesiącach przekroczyło 0,6 proc. Ostatni raz taki wynik był zanotowany w 1995 r., a jesteśmy blisko przekroczenia tamtego poziomu. Oznacza to w praktyce, że polska gospodarka jest na bieżąco uniezależniona od finansowania zagranicznego. To oznaka wysokiej odporności na wstrząsy w światowym systemie finansowym” – zauważa.

