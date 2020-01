Akon stworzył w Senegalu własne miasto. Nazywa się „Akon City”

Akon City powstało w poniedziałek 13 stycznia 2020 roku. 2000 akrów ziemi raper otrzymał od prezydenta Senegalu, Macky'ego Salla. Jak zapowiadał w wywiadach już w 2018 roku, zamierza stworzyć na tym terenie futurystyczne„kryptomiasto”, w którym płacić się będzie jego własną kryptowalutą – AKoinami. Na oficjalnej stronie nowego miasta można dowiedzieć się, że będzie położone w odległości zaledwie pięciu minut jazdy od Międzynarodowego Lotniska im. Blaise'a Diagnego.

Akon to pochodzący z Senegalu raper i piosenkarz, autor takich hitów, jak „Lonely”, „Locked Up” czy „Smack That”. Nominowany do nagród Grammy artysta w ostatnich latach skupia się jednak na działalności biznesowej i inwestowaniu w Afryce. Jego spółka Akon Lighting Africa zajmuje się dostarczaniem paneli słonecznych do afrykańskich krajów. Jak zdradzał w wywiadzie dla CNN w 2013 roku, jego marzeniem i celem jest „wywarcie wpływu” w Afryce. Uważa, że gdyby zostawić mu wolną rękę, uczyniłby ze swojego rodzinnego kontynentu „Stany Zjednoczone Afryki”.

