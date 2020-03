Palikot wybuduje kilka domów. Z kranów popłynie piwo

Kilka miesięcy temu Janusz Palikot zapowiedział powrót do biznesu alkoholowego, uruchamiając zbiórkę crowdfundingową. Udało mu się zebrać ponad 4 mln zł, które zainwestował w Browar Tenczynek, czyli firmę będącą wcześniej własnością Marka Jakubiaka. Palikot skupił się na rozwoju spółki Teńczyska Okovita oraz zajął się produkcją m.in. rzemieślniczej wódki – podają Wirtualne Media. Ten sam portal przekazał, że były poseł znowu chce uruchomić kampanię crowdfundingową, by zainwestować w branżę piw bezalkoholowych. – Na tle Europy Polska jest w czołówce, jeśli chodzi o tempo rozwoju segmentu piwa bezalkoholowego. Według danych opublikowanych przez Nielsena w ubiegłym roku, piwo poniżej 0,5 proc. to już wartość 513 mln zł i 3,1 proc. udziału w rynku alkoholi ogółem – przypomniał w rozmowie z Wirtualnymi Mediami były polityk.

Palikot chce nie tylko zebrać 1,9 mln zł na aparat do dealkoholizacji czy 900 tys. zł na inne sprzęty, ale także wybudować na terenie Browaru Tenczynek cztery domy wyposażone w krany do piwa. – Domy piwne będą miały funkcję mieszkalną, ale będą też idealną bazą noclegową dla osób korzystających z coraz szerszej oferty usług na miejscu – wyjaśnił. W rozmowie z Portalem Spożywczym wyjaśnił z kolei, że w domach zostaną zainstalowane liczniki do piwa, funkcjonujące podobnie jak te mierzące wykorzystanie wody. – Piwo w kranie będzie tańsze niż piwo butelkowane, ale niewiele tańsze. Zakładamy, że będą to ceny zbliżone do piw z KEGa. Budowa domków ruszy w przyszłym roku – podsumował.

