MEN przeznacza dodatkowe 180 mln zł na rozwój e-lekcji

„Mamy kolejne 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. To kolejny przykład wspólnych działań Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz wsparcia kształcenia na odległość. Już w piątek, 15 maja br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zacznie przyjmować wnioski od samorządów” – czytamy w komunikacie.

Resort przypomniał, że w ostatnim czasie udało się przekazać już 187 mln zł w ramach programu "Zdalna szkoła" na wsparcie nauki zdalnej.

„W tym tygodniu uruchamiamy program 'Zdalna szkoła+', czyli kolejne dofinansowanie w wysokości 180 mln zł. Tym razem samorządy będą mogły starać się o większe wsparcie, od 35 tys. zł do 165 tys. zł. W programie 'Zdalna szkoła' było to od 35 do 100 tys. zł” – czytamy dalej.

Kryterium dofinansowania będzie liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Jedyna różnica w stosunku do wcześniejszego programu jest taka, że pieniądze otrzymają tylko gminy. W programie „Zdalna szkoła” mogły wziąć udział zarówno gminy, jak i powiaty, podano także.

„Dofinasowanie będzie dotyczyło, podobnie jak przy poprzednim programie, zakupu zarówno komputerów, laptopów, ale także oprogramowanie, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków związanych ze zdalną nauką (np. akcesoria)” – czytamy także.

W ogłoszonym pod koniec marca programie „Zdalna szkoła” wnioski o dofinansowanie złożyło 2731 spośród 2790 samorządów (98 proc.). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Czytaj także:

Koronawirus a zmiany w rekrutacji do szkół. MEN przedstawiło propozycje