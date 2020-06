Niemal 690 tys. zł w nieco ponad dobę. Zbiórka Szymona Hołowni ponownie okazała się sukcesem

– Podpis to podpis, ale wpłacenie własnych pieniędzy, które można wydać na cokolwiek innego, zainwestowanie ich w nadzieję, przekonanie, że Polska nie należy tylko do PiS-u i Platformy. Poza Polską PiS-u i Polską Platformy jest jeszcze olbrzymia Polska bezpartyjnych obywateli, która widzi w Pałacu Prezydenckim bezpartyjnego prezydenta, a partiom chce wskazać ich miejsce. Ich miejsce jest w Sejmie – mówił Szymon Hołowniapodczas niedzielnej konferencji prasowej w Lublinie.

Blisko 690 tys. złotych

W ten sposób odniósł się do ogromnego zainteresowania uruchomioną przez niego zbiórką pieniędzy na dalsze prowadzenie kampanii prezydenckiej. Na koncie sztabu bezpartyjnego kandydata obecnie znajduje się już niemal 690 tys. złotych. Zbiórka rozpoczęła się w sobotnie popołudnie. Jest to o tyle istotne, że taka sytuacja ma miejsce w polskiej polityce po raz pierwszy. Jeszcze nigdy żaden kandydat w takim stopniu nie zmobilizował obywateli do wymiernego wsparcia jego kampanii.

Celem zbiórki jest milion złotych. Jako datę zebrania kwoty ustawiono 12 czerwca, ale jeśli tempo wpłacania pieniędzy to można zakładać, że prób zostanie przekroczony dużo szybciej.