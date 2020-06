Błąd w oświadczeniu majątkowym prezydenta Dudy? Chodzi o kredyt na pół miliona zł

„Osobiście zwróciłem się do Sądu Najwyższego o zdjęcie klauzuli tajności i ujawnienie mojego oświadczenia majątkowego. Są klauzule i procedury, ale ja osobiście nie mam nic do ukrycia. Spłacamy z Agatą kredyt, jak prawie każde małżeństwo” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda, publikując swoje oświadczenie majątkowe. Była to odpowiedź na zarzuty posłów PO, którzy twierdzili, że nadchodzi cisza wyborcza, a prezydent nie opublikował najważniejszego ich zdaniem dokumentu.

Błędy w oświadczeniu majątkowym?

Opublikowanie oświadczenia majątkowego przez prezydenta Dudę nie zakończyło jednak dyskusji. Okazuje się, że może ono zawierać błędy. Tak twierdzi m.in. poseł Cezary Tomczyk. Chodzi o zapis dotyczący kredytu zaciągniętego na rzecz kupna mieszkania w Krakowie, który widnieje w rubryce „zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości”). Prezydent wpisał tam zobowiązanie w wysokości 497 tys. zł

– Prezydent nie określił warunków, na jakich zaciągnął kredyt na prawie pół miliona złotych. Nie wykazał, w jakiej walucie ten kredyt został zaciągnięty. Brakuje tutaj podstawowych informacji, choćby takiej, jaki bank udzielił prezydentowi kredytu – przekonuje w rozmowie z WP poseł PO Cezary Tomczyk.

Na zarzuty opozycji odpowiedział rzecznik prezydenta. – O tym, czy oświadczenie majątkowe prezydenta jest wypełnione prawidłowo czy nie, decyduje Sąd Najwyższy – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski.

Prezydent Duda – majątek

Z oświadczenia majątkowego Andrzeja Dudy wynika, że prezydent nie posiada domu. Ma za to mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 79,40 m kw., które posiada na zasadzie wspówłasności małżeńskiej. Polityk zaznaczył w dokumencie, że jest również właścicielem działki niezabudowanej o powierzchni 325 m kw. W oświadczeniu wykazał także lokal mieszkalny o powierzchni 132,68 m kw. z garażem o powierzchni 19,42 m kw.

Prezydent dysponuje oszczędnościami rzędu około 120 tys. zł i 30 560 euro, które zgromadził na rachunkach bankowych. Jest także właścicielem akcji Skotan SA na Giełdzie Papierów Wartościowych. W oświadczeniu znalazła się także wzmianka o kredycie, o którym prezydent wspomniał na Twitterze. Jest to kredyt w wysokości 407 tys. zł na zakup lokalu mieszkalnego. W ubiegłym roku prezydent zarobił 243 041 43 zł brutto z tytułu uposażenia głowy państwa.

