CBA zatrzymało twórców piramidy finansowej. Oszukali na około 250 mln zł

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego namierzyli i zatrzymali w Warszawie dwie osoby podejrzane o stworzenie piramidy finansowej. Są to członkowie zarządu jednej ze spółek, która oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości. Chodziło o sprzedaż obligacji i udziałów w spółkach. „Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, że do końca 2019 roku wyemitowano w ramach wskazanych spółek obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 milionów złotych. Na podstawie ustaleń funkcjonariuszy CBA stwierdzono, że znaczna część środków finansowych została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji obligacji” – czytamy w komunikacie CBA.

Namowy mimo niewypłacalności

Funkcjonariusze zarzucają zatrzymanym także, że kontynuowali zbywanie udziałów klientom, mając świadomość, że nie mają możliwości wypłacenia zainwestowanych środków. „Ustalono także, że osoby uprawnione do reprezentacji spółek dokonywały nielegalnych transferów środków pieniężnych, uniemożliwiając spółkom zaspokojenie roszczeń wierzycieli i doprowadzając je do niewypłacalności” – dodano.

